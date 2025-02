Cómo fue la última mediación entre la China Suárez y Wanda Nara y qué millonaria cifra hay en disputa

En el ciclo Intrusos, América TV, mostraron la carta documento que le envió la China a Wanda a mediados de enero donde fue notificada de esta fecha de mediación en sede judicial, a la cual la mediática no asistió.

Según precisaron en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares desde la parte legal de Suárez llevada adelante por Agustín Rodríguez sostienen que la de hoy fue la última mediación e irán a juicio, informó Paula Varela.

Marcela Tauro, en tanto, comentó que Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara, entiende que en veinte días hay una audiencia más para llegar a un punto final al conflicto antes de llegar al juicio.

Lo cierto es que la suma que la China le pediría a Wanda Nara sería 300 mil dólares. Karina Iavícoli, en tanto, precisó que la causa que más la tiene preocupada a la ex de Mauro Icardi es la de promocionar vía redes sociales una plataforma de juego online que fue clausurada por la Justicia porteña y por la cual fue llamada a declaración indagatoria ante el fiscal Juan Rozas.

La China Suárez encendió las redes con una foto hot y la compararon con Wanda Nara

No es la primera vez que los seguidores de Wanda Nara acusan a la China Suárez de "copiarla". En la últimas horas, la actriz posó en lencería negra y las redes no pudieron evitar compararla con conductora de Bake Off Famosos.

La ex Casi Ángeles compartió en su cuenta de Instagram dos selfies en la cama luciendo lencería de encaje. Las imágenes se las habría tomado en la habitación de la "casa de los sueños de Wanda", mansión que Mauro Icardi compró al tiempo de separarse de la empresaria.

Los seguidores de la cantante de Bad Bitch no tardaron en reaccionar e hicieron comentarios en su contra. "Ahora también quiere hacer las mismas fotos que hace la otra..."; "Las fotos como Wanda, jajaja"; "Yo hago ravioles, ella hace ravioles" y "La re copia a Wandi", entre otros mensajes.

En tanto, los fanáticos de Suárez destacaron su belleza: "La mujer argentina más linda"; "Super diosa"; "Diosa que sos" y "No podés más de bomba, Chini".