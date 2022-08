Cómo nació la historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Embed

Prandi destacó que ninguno de los dos esperaba volver a enamorarse. "Las historias se entrelazaron. Tuvimos una nueva oportunidad en la vida", manifestó la conductora.

La figura de América TV mencionó que su noviazgo nació en las redes sociales: "Nos conocimos por Instagram... no nos habíamos visto antes, aunque los dos recordamos situaciones en las cuales nos cruzamos".

"Yo sé que él había ido a Poné a Francella, a actuar para el final de un programa. Esa vez, lo vi y me puse nerviosa", detalló Prandi y precisó que, después de esa ocasión, no lo volvió a cruzar. "No lo vi nunca más", remarcó.

Emanuel también tiene en su mente un leve recuerdo de la primera vez que la vio. "Él dice que nos vimos en un almuerzo de Mirtha. No sé cuándo fue...", añadió la conductora.

Por último, al ser consultada por la posibilidad de casarse y tener hijos, Prandi fue categórica. "Lo que tenga que ser, va a ser. No quiero poner rótulos, ni clausulas", sentenció.

image.png

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, enamorados con sus hijos en Bariloche

Julieta Prandi y Emanuel Ortega pasan por un gran momento como pareja y hace unos días disfrutaron de unos días de vacaciones con las familias ensambladas.

La conductora de Es por ahí, América Tv, llevó a sus hijos, Mateo y Rocco, fruto de su matrimonio con Claudio Contardi, y el cantante hizo lo propio con los suyos: Bautista e Indiana, fruto de su relación con Ana Paula Dutil.

julieta prandi 4.jpg

julieta prandi 2.jpg

Prandi compartió una serie de postales que resumieron el viaje que hicieron todos juntos en plena vacaciones de invierno y se mostró muy feliz.

"Y cuando crees que el universo te mostró todo, vivís una experiencia única. Gracias a todos los que fueron parte de esta aventura irrepetible. Mis hijos", expresó Julieta en Instagram.

julieta prandi 3.jpg