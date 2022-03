Cómo quedó la relación entre Yanina Latorre y Marcelo Polino tras su desvinculación de la radio

Lo cierto es que mientras la esposa de Diego Latorre vacacionaba en Miami desde fines de diciembre, fue informada de su desvinculación de la radio del Grupo Clarín al no presentarse en el programa a comienzos de febrero. Desde los micrófonos del ciclo sabatino, Marcelo Polino deslizó "Yanina Latorre ya no estará en este programa por decisión de la radio. No hubo acuerdo", sin explicar demasiado el asunto y la reemplazaron con la ex angelita Mariana Brey.