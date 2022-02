Yanina Latorre habló tras ser desvinculada del programa de Marcelo Polino: "Vomito todo"

Fue Marcelo Polino quien confirmó la noticia de que la panelista fue despedida de su programa Polino Auténtico.

"Yanina Latorre ya no estará en este programa por decisión de la radio. No hubo acuerdo", contó el periodista.

De todas maneras, Yanina seguirá vinculada a la emisora por el contrato que tiene firmado. Podría ser ubicada en otro programa dentro de la grilla.

Por otro lado, el periodista Pablo Montagna informó que los motivos de su salida son otros. Latorre tiene intenciones de tener los fines de semana libres durante este año, por lo que su participación en el programa sabatino de Polino no estaba dentro de sus planes para el 2022.

Yanina Latorre

La palabra de Yanina Latorre

Desde Miami, Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a sus seguidores. “Holis amores, estoy desaparecida, estoy descansando. Ya les dije, me angustia irme de acá, ya sé que estuve un montón. Estoy con Doris comprando cositas”, comentó en sus historias de Instagram.

Y añadió: “A partir de la semana que viene me tienen toda para ustedes, hay mucha cosa linda para contar. Prometo que el martes me bajo del avión, ya les dije, y vomito todo. Me bajo del avión y digo todo lo que voy a hacer”

Yanina Latorre también usó su cuenta de Twitter para compartir con sus seguidores la tristeza por tener que volver a la rutina luego de varias semanas de descanso. “Necesitaba estas vacaciones eternas. Para arrancar a full….”, escribió la panelista acompañando una fotografía donde se la ve tomando sol.