Cómo será el último adiós a Gerardo Rozín

Manteniendo en reserva su dolencia, el rosarino optó por no hacer pública su batalla personal si bien su círculo íntimo estaba al tanto y lo acompañó en todo momento. Desde quien era su pareja actual, Eugenia Quibel; su ex mujer y madre de su hija menor -Ema-, la periodista Carmela Bárbaro; o amigos como su colega y coterráneo Reynaldo Sietecase, quien reveló que solía ir a leerle en estos últimos tiempos cuando Gerardo ya no podía hacerlo.