Cómo será la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con más de 300 invitados: todos los detalles

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Stefi Berardi - captura Poco correctos.jpg

En tanto, en lo referente al look de la novia, Berardi agregó: “El vestido de Oriana es de Dolce & Gabbana. Me sorprendió porque cuando ella vino a un programa que yo estaba hace un par de años, la escuché que dijo que se quería vestir con alguien de acá. Pero bueno, cambió de opinión”.

Además, sobre el outfit de los padres de Oriana contó que “a Cathy Fulop la viste Gino Bogani y a Ova lo viste Nicolás Zaffora", diseñador que "le va a hacer un traje a medida”.

Embed

La ausencia inesperada y polémica en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En las últimas horas se supo que habrá una importante ausencia en la esperada boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Se trata de Gaby Sabatini, tía de la cantante, quien no asistirá al evento, según información revelada por LAM.

La ausencia de la ex tenista ha destapado una picante interna familiar que ha generado especulaciones y comentarios en el ámbito mediático. “Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro”, afirmó Yanina Latorre sobre la ausencia de la famosa extenista en el casamiento del sábado 20 de julio.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.jpg

La angelita dijo también que Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, se encuentra en una posición incómoda debido a su cercanía con su tía Gaby. “Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro”, afirmó Latorre.

Embed

Además, Yanina mencionó que los amigos de Gaby Sabatini no ven con buenos ojos a la familia de Cathy y Ova, padres de Oriana. “Los amigos de Gaby no quieren al clan Cathy/Ova. La boda la organiza Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada”.

Por último, Yanina Latorre reveló cómo se enteraron de la ausencia de Gaby Sabatini en la boda: “¿Sabés como se enteran que Gaby no va al casamiento? La wedding planner la llamó y le dijo ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar. Entre Cathy y Ova pasa algo con Gaby, esto es opinión”.