La exigencias de Oriana Sabatini y Paulo Dybala para su casamiento: "No quieren..."

Por otro lado, un pedido que Catherine no le hizo ninguna gracia es que no pasarán ningún video emotivo. “No quieren video de casamiento… ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, bromeó.

oriana sabatini paulo dybala 2.jpg

Incluso, aseguró que tuvo una charla con Claudia Villafañe, organizadora de la fiesta, y reveló: “Claudia me dice que ellos no quieren, hasta me negó la pantalla, me dijo 'nono, no hay pantalla'".

Por último, expuso un pedido personal que le hizo Oriana y comentó: “Mi hija me pidió eso… Yo le digo: ‘Ori, te lo juro’. Cuando es un evento de la familia yo tomo tranquila… Ahora, me invitás en un tu casa, que voy a estar tranquila, tomo, total no soy yo la responsable”.

"Me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlante, sino se van a asustar. Cuando fui a Italia y vi todas las botellas, me las escondió", confesó.

Embed

La increíble e impensada cifra que pagó Ova Sabatini por una cena con Oriana y Paulo Dybala: "Cinco días sin dormir"

Catherine Fulop estuvo invitada al ciclo que conduce Ángel de Brito en Bondi y recordó la costosa cena en Miami que tuvo que pagar Ova Sabtini con su hija Oriana y Paulo Dybala.

“100/200 dólares por persona sale, depende también de lo que tomes, que acá viene la anécdota", introdujo Catherine al dar pie a la cena familiar que con Ova nunca olvidaron.

"Ellos (Paulo y Ova) habían hecho una apuesta, que si uno ganaba invitaba la cena”, recordó. Y dejó en claro que si bien el futbolista prometió que pagaría la cuenta, el final de la velada familiar fue completamente inesperado.

“Cuando estamos entrando (al restaurante), Paulo dice: ‘¿Has probado este champagne?’. Y cuando se sienta, lo pide y me dice si lo voy a tomar. Y yo digo: ‘Sí, claro’. Y digo esto lo va a invitar Paulo. Mil y pico de dólares valía la botellita”, destacó Fulop.

Embed

"Y pedían, un plato, dos platos, y sushi, eran cosas caras", continuó con su estilo. Ahí, Catherine contó cómo terminó esa lujosa comida: “En un momento, Ova me empezó a mirar con rayos que me atravesaban y me cortaban. Entonces después Paulo le pidió la billetera a Ori y ahí Ova respiró. Y Ori le dice: ‘No, paga mi papá’”.

Ante la sorpresa de todos los integrantes del programa, Catherine comentó la increíble cifra que terminó pagando Ova Sabatini y cómo lo afectó los días posteriores.

“Te lo juro, cinco días sin dormir mi marido. Yo no me pido un champagne con mi marido ni queriendo, la cena salió como 2 mil y pico de dólares”, cerró la actriz.