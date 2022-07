Cómo será la gran final de El hotel de los famosos entre Martín Salwe y Alex Caniggia

Los conductores explicaron que ambos tienen disponible la opción de utilizar un comodín en caso de necesitar un reemplazo, al cual le tendrán que abonar un millón en caso de resultar alguno de los finalistas ganador.

“Será una final de tres duelos, y si uno de ustedes se lesiona en alguno de estos, el que toma su lugar es el último eliminado, Walter Queijeiro”, anticipó Pampita.

Y luego detalló que primero cada uno haría el laberinto, después pasarían al terreno donde realizaban las pruebas en equipo, y por último se medirán en la H.

“El mayor enemigo acá va a ser el reloj, porque la sumatoria de los tres tiempos cronometrados serán comparados, y estarán resguardados por la escribana Guadalupe Morales”, les informó el Chino Leunis.

Sobre el comodín, la conductora explicó: “Sería una persona que compita por ustedes en alguno de los desafíos, y esto tendría un costo: a la persona que compita por ustedes deben darle un millón de pesos”.

La opinión de Alex Caniggia y Martín Salwe sobre el comodín

“Prefiero morirme antes, me rompo una pierna en vez de darle un palo a alguien; me llevo todo o no me llevo nada”, dijo Martín Salwe, que no quiere saber nada con destinar parte del dinero a un tercero en caso de ganar.

Por su parte, Alex Caniggia debido a la lesión que arrastra, se mostró más receptivo: “Voy a pensarlo, si veo que estoy mal del tobillo, obviamente lo voy a usar, y si siento que me la puedo bancar seguiré yo”.