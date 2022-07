Flor de la V destrozó a un finalista de El hotel de los famosos

Embed

Flor recordó que se decepcionó con Salwe porque se enteró que publicó mensajes transfóbicos en su Twitter, antes de saltar a la fama. "Me dolió porque nos conocimos, trabajamos juntos y convivimos. La gente se puede equivocar y decir 'yo pensaba esto de las personas trans', pero él no lo hizo", añadió.

La conductora reveló que, en las últimas horas, el locutor le escribió para disculparse. "Me escribió, pero siento que hizo 'copie y pegue'. Mandó algo larguísimo. Hay cosas que se hablan personalmente", explicó.

De todos modos, Flor precisó que no le contestó. "No le respondí. Le clavé el visto", advirtió.

Por último, la figura de América TV remarcó que no sabe qué pasará el día que se vuelvan a cruzar. "Lo cruzaré.... y no sé si lo saludaré o no, pero, por lo menos, yo no quería dejar pasar lo que dijo", sentenció.

La frase categórica de Locho Loccisano sobre Martín Salwe

Locho Loccisano se convirtió en uno de los participantes de mayor relevancia en El hotel de los famosos.

Por las burlas y ataques que recibió de sus compañeros, en especial de Martín Salwe, el joven logró una popularidad inesperada.

A poco de haber salido de El hotel de los famosos, Locho habló con LAM (América TV) y fue tajante al referirse a Salwe.

"¿Cómo está la relación con Martín?", le preguntó el cronista del ciclo de Ángel de Brito. "No, no tengo relación con Martín", advirtió el joven.

Locho también se refirió al ataque de pánico que vivió en El hotel de los famosos, que fue cuestionado por algunos de sus compañeros. "Hay cosas que no se tienen que poner en tela de juicio", señaló.