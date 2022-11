Con fotos casi al desnudo, Rodrigo de Paul contó a la Rolling Stone cómo está todo con Tini Stoessel

Además, como si fuera poco, el ex de Camila Homs, con la que tiene dos hijos, fue muy preciso al resaltar que conocer y mantener un noviazgo con Tini le "cambió la vida".

"Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos", dijo el deportista.

"Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue", continuó.

"Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos".

"Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo", reflexionó Rodrigo, despejando todo tipo de dudas.

La fuerte confesión de Tini Stoessel que pone en duda su relación con Rodrigo de Paul

Los rumores de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pisan cada vez más fuerte, sobre todo luego del comentario que la propia cantante realizó en pleno concierto y llamó la atención de todos, alimentando cada vez más los fuertes rumores de crisis entre ambos.

"Levanten la mano los que venimos "medio medio" en el amor", pidió ella. Y al advertir que no muchos respondían con ese gesto, replicó: "Ah, que bien, bueno... los que venimos "medio medio" somos de carne y hueso".

“Bueno, esta canción es por ustedes, los que venimos medio medio, y los que en algún momento se sintieron identificados con esta canción", dijo la artista y su frase fue capturada por los espectadores.

Si bien la pareja hace poco enfrentó los rumores con un viaje a Madrid, algunos afirman que sería todo una pantalla, y están esperando que finalice el Mundial de Qatar 2022 para anunciar la ruptura.

Lo cierto es que mucha gente del entorno de Tini, sobre todo su madre, tiene miedo que a la Argentina no le vaya tan bien como se espera, y el público culpe a la la cantante por el mal desempeño de Rodrigo de Paul.