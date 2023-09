Con qué participante Marcelo Polino estrenó el -1 en el Bailando 2023: "¡Un doble disgusto!"

Fernanda Sosa y bailarin con Marcelo Tinelli.JPG

Pero cuando llegó el turno de Marcelo Polino, el histórico jurado implacable no dudó en decirle en la cara su parecer. "Pasa que hizo tanto ruido antes de llegar a la pista... Decía que tenía al coach de Beckham... entonces yo me hice como una expectativa" disparó de entrada, para luego agregar picante: "Después dijiste que eras modelo, pero vos sos como modelo de TikTok porque no podés dar dos pasos seguidos... ¡Todo muy feo!".

"Es un doble disgusto. Voy a tener que inaugurar algo con vos. Mi puntaje, esta vez, esta noche es un -1. Quedó debiendo hoy", anunció entonces Polino sorprendiendo a todos. Y tras los cantos de la tribuna al grito de "Tomatela", el jurado volvió a levantar su paleta y les respondió firme: "No me voy a ir, me voy a quedar con el -1", logrando así Sosa el puntaje más bajo del concurso hasta el momento, superando el 5 de Tomás Holder.

Embed

Las lágrimas de Kennys Palacios en su debut en Bailando 2023: "Todos soñamos estar"

Este viernes Kennys Palacios debutó como participante en la pista del Bailando 2023 (América) y protagonizó un emotivo momento junto a su bailarina que conmovió a todos en el estudio.

Lo cierto es que Morena, su bailarina, deslumbró a todos con su talento y no pudo contener las lágrimas ante los elogios del jurado e incluso de Marcelo Tinelli. En medio de toda esa emoción, fue Pampita quien notó a Kennys muy movilizado y lo invitó a decir unas palabras antes de dar su devolución.

“La entiendo porque todos soñamos estar donde queremos, en mi caso también. Yo trabajé en Leo Paparella muchos años y siempre iba a los desfiles de Cosano y siempre te veía llegar a vos (Pampita), a Luciana, mucha gente, y yo decía 'wow quiero trabajar con esa gente'”, comenzó diciendo con la voz quebrada.

Kennys Palacios

“Se me cumplió, se me dio, y con esfuerzo y laburo. Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy pero no, yo tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, continuó.

“Hasta el día de hoy sigo laburando, piensan que capaz como estoy acá ya no trabajo pero si, llámenme porque sigo. Todo viene bien y amo mi trabajo, me encanta trabajar en el detrás de cámara pero ahora estoy acá y feliz también”, cerró.