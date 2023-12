Con un histórico River, Tan Biónica culminó su gira de estadios

Photo_08-12-2023,_20_01_22.jpg

Poco después de las 21 horas, las luces se apagaron y en medio de un clamor contundente y absoluto aparecieron en el escenario las siluetas de ese cuarteto de hermanos –dos de sangre y todos de la vida– que se animó a soñar en grande y se convirtió en una de las bandas más importantes de Argentina. La noche arrancó con “Hola Mi Vida”, la canción de su cuarto disco Hola Mundo (2015) cuya letra promete “una noche tremenda”, y si hay algo que Tan Biónica sabe es que las promesas se honran. Siguieron con “Beautiful” (de Obsesionario), “Música” (de Destinología) y “Loca”, con Chano empezando los primeros versos solo con el piano. Esta apertura ya dejaba en claro que el viaje sería con paradas por todas sus etapas y sonidos.

“Si pudiera volver a vivir, no trataría de soñar tan grande, sino que trataría de tener lindos sueños y de ser una buena persona, de ser un buen hermano, de ser un buen hombre para mi novia, de ser un buen hijo. y ustedes ya saben lo que me pasó, las cosas que me pasaron y tal vez estoy vivo gracias a ustedes porque rezaron por mí. Yo rezo con ustedes todas las noche”,dijo Chano totalmente conmovido.

En “Ella”, (Obsesionario), se sumaron los primeros invitados de la noche, Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, que cantaron con Chano despertando una ovación de todo el público. Las dos bandas empezaron sus carreras casi al mismo tiempo, y son la representación imbatible de una escena cuyo paisaje empezaba a modificarse para dar lugar a nuevas formas de hacer música en Argentina que marcaron la historia. El show siguió con “Vidas Perfectas”, “Pastillitas del Olvido” y “Las Cosas que Pasan”.

Con “Obsesionario en LA mayor” llegaba la segunda sorpresa de la noche. Se subió al escenario el segundo invitado, Abel Pintos, en una versión inolvidable de uno de sus máximos hits.

Photo 08-12-2023, 21 59 01.jpg

Promediando la mitad del show, la banda bajó por un momento las revoluciones para un set acústico que incluyó “Claramente”, “Poema de los cielos”, “La ensalada”, “Chica biónica” y “Boquitas pintadas”, que sorprendió nuevamente con una emocionada Nicki Nicole, que acompañó a Chano en este ese tema inédito que fue escrito hace más de 20 años, incluso antes de la banda todavía no se llamara Tan Biónica y que nunca llegó al estudio de grabación. Una canción muy especial para los fans de la primera hora.

En “Ciudad Mágica”, acaso el himno máximo de la banda, se experimentó un verdadero temblor con el público entero saltando y cantando de principio a fin. “Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires” dice la canción, y esta vez eso caló bien hondo porque se trataba de la despedida de esta emblemática banda de su ciudad. En ese momento se hicieron presentes los terceros invitados de la noche, la banda Airbag e hicieron juntos el primer hit de Tan Biónica, “Arruinarse”.

El gran final llegó, como no podía ser de otra manera, con “La Melodía de Dios”, ese hit que los fans convirtieron en himno hace años y les dio el 4 de noviembre como el día de los fans de Tan Biónica. La banda se despidió después de veintitrés canciones y un show de poco más de x horas que fue sin dudas de los más importantes de su carrera. También fue su último show en suelo argentino hasta el año que viene. Los espera la próxima etapa de la gira que los llevará a Punta del Este (UY), Mar del Plata (AR), San Bernardino (PY), Córdoba (AR) y Montevideo (UY), y como demostraron anoche como cada vez que se suben al escenario, la mejor noche mágica es siempre la que está por venir. Las últimas entradas se consiguen únicamente a través de All Access.