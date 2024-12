Con un porcentaje récord, un nuevo participante dejó la casa de Gran Hermano 2024

Más tarde, después de haber abierto su corazón enfrente de todos sus compañeros contando su dura historia de vida, Luciana quedó afuera de la placa de nominados. La participante sacó el 3,48 por ciento de los votos.

Luego, el conductor Santiago del Moro anunció que Martina también salía de placa al obtener el 3,6 por ciento de los votos. El córdobes Ulises también contó con la misma suerte y pudo seguir una semana más. El jugador logró el 8,3 por ciento de los votos.

Minutos antes de la medianoche, Del Moro describió a la votación como "récord". Inmediatamente, el presentador ingresó a la casa y anunció que Renato debía abandonar el juego.

"No es que la gente habló, la gente gritó", afirmó Del Moro. Acto seguido, mostró los números y el participante peruano se fue por el 92,3 por ciento de los votos.

La dura advertencia de Gran Hermano con la 'puerta giratoria' que dejó en shock a los participantes

Este domingo, en Gran Hermano 2024 (Telefe), los participantes recibieron una dura advertencia por parte del ojo que todo lo ve. El 'Big' afirmó que hay "comportamientos que deben ser revisados" y el conductor Santiago del Moro presentó La puerta giratoria.

"Quiero que vean la puerta giratoria que hay ahí atrás. Miren cómo funciona eso", comenzó diciendo el presentador. "El comunicado dice lo siguiente: 'La puerta giratoria está disponible en este mismo momento para el que quiera irse ahora'", siguió.

"Y les voy a explicar algo y les voy a explicar por qué. Todo lo que esté dentro del reglamento está permitido: conversaciones, discusiones, peleas, amores, desamores, traiciones, entra dentro del juego. Lo único que Gran Hermano ha puesto el foco en esta temporada es en el no a la queja. Pone a disposición al que no esté de acuerdo con algunas reglas, al que le parezca poca cosa la casa, al que le parezca poca cosa la comida", detalló Del Moro.

"¿Y por qué es esto? Porque es una falta de respeto para los miles de pibes y pibas, y no tan pibes y no tan pibas, que han quedado afuera de la casa. Y Gran Hermano ha escuchado desde que entraron quejas de que si el agua de la pileta, de la comida, de las ollas. No, eso no tiene nada que ver con Gran Hermano. Gran Hermano no es un spa, no es un hotel cinco estrellas, no es un crucero de lujo. Es el programa más famoso de todos los tiempos donde van a jugar a Gran Hermano", remarcó.

Y sostuvo: "Hay jugadores que han honrado esa casa, para los que amamos este formato esa casa es un templo. Están para jugar Gran Hermano. Ya después de tantas temporadas quejándose de algunas cosas no van".