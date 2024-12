El discriminador comentario de Lourdes a Petrona en Gran Hermano 2024 que generó repudio en las redes

Indignados, los seguidores del reality no tardaron en reaccionar y comentaron: "Sin temor a equivocarme, creo que Lourdes es uno de los peores personajes de todos los GH existentes"; Ella dijo 'voy a entrar y no voy a dejar una minoría sin discriminar'"; "Expulsión directa"; "Cancelable por donde la mires" y "¡Está re loca esta mina, es peor que Furia! Re violenta mal".

Cabe destacar que no es la primera vez que Lourdes hace repudiables comentarios sobre sus compañeros. Sobre Luciana Martínez, la participante trans, por ejemplo, en reiteradas oportunidades opinó sobre su cuerpo.

Ahora habrá que esperar si desde la producción del programa le hacen algún llamado de atención por utilizar la palabra "down" como forma de insulto cuando en realidad constituye un acto de discriminación.

Burlas e insultos en Gran Hermano 2024: Lourdes volvió a criticar a Luciana y causó indignación en las redes

En Gran Hermano 2024 (Telefe), a Luciana Martínez los jugadores la tomaron de punto. Algunos hicieron repudiables comentarios, como Lourdes Ciccarone.

En las últimas horas, la joven de Mar del Plata volvió a criticarla mientras Luciana descansaba en su cama. Lourdes, como si no estuviera presente la participante, la insultó frente a su grupito de amigas en el dormitorio.

"Igual, no modifica si escucha o no escucha", opinó Keila Sosa. Ahí, Ciccarone imitó una actitud de Luciana cuando duerme y disparó: "Hija de re mil....".

Inmediatamente, Martina Pereyra y Keila le hicieron señas a su amiga de que no dijera esas cosas enfrente de Martínez.

El video, que se viralizó, causó indignación entre los seguidores del reality. "El requisito principal de este casting era ser bullynera de profesión, mamita querida"; "Son malas, todo ese grupito es de malas personas pero la peor de todas es Lourdes"; "Lo bicha que es Lourdes, es peor que Delfina"; "La detesto a Lourdes, se nota que es más mala que la peste"; "A Lourdes no la quiero eliminada la quiero presa"; "Yo me pregunto si a los padres no les da vergüenza lo que 'criaron'", fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas.