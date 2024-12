Con votos anulados, así quedó la segunda placa de nominados en Gran Hermano 2024

Embed

Los participantes, en el confesionario

Renato Rossini le dio dos votos a Candela Campos y uno a Santiago Algorta. (Votos anulados por complot)

Santiago Algorta nominó con dos votos a Jenifer Lauría y uno Ulises Apóstolo.

Sofía Buscio fue por Luciana Martínez (2) y por Giuliano Vaschetto (1).

Sandra Priore votó a Santiago Algorta (2) y a Luciana Martínez (1).

Candela Campos nominó a Ulises Apóstolo (2) y a Jenifer Lauría (1).

Carlos Tocco le dio dos votos a Santiago Algorta y uno a Sebastián Bello.

Petrona Jerez fue por Keila Sosa (2) y Carlos Tocco (1).

Sebastián Bello le dio dos votos a Giuliano Vaschetto y uno a Luciana Martínez.

Chiara Mancuso votó a Andrea Lázaro (2) y a Candela Campos (1). (Votos anulados por complot)

Luciana Martínez nominó a Lourdes Ciccarone (2) y a Chiara Mancuso (1).

Keila Sosa le dio dos votos a Santiago Algorta y uno a Luz Tito.

Jenifer Lauría votó a Candela Campos (2) y a Santiago Algorta (1). (Votos anulados por complot)

Martina Pereyra nominó con dos votos Ulises Apóstolo y con uno a Andrea Lázaro. (Voto anulado a Andrea por complot)

Lourdes Ciccarone fue por Candela Campos (2) y por Luz Tito (1). (Voto anulado a Candela por complot)

Luca Figurelli votó a Ulises Apóstolo (2) y a Luciana Martínez (1).

Andrea Lázaro fue por Giuliano Vaschetto (2) y por Chiara Mancuso (1). (Votos anulados por la primera eliminada, Delfina De Lellis)

Ezequiel Ois nominó a Luciana Martínez (2) y a Luz Tito (1).

Brian Ezequiel Alberto votó a Ulises Apóstolo (2) y a Luz Tito (1).

Luz Tito le dio dos votos a Ulises Apóstolo y uno a Petrona Jerez.

Juan Pablo de Vigli nominó a Santiago Algorta con dos votos y a Andrea Lázaro, con uno.

Cabe destacar que hubo votos que fueron anulados por complot. Dos grupos lo hicieron: el de Renato Rossini, Chiara Mancuso, Ulises Apóstolo y Jenifer Lauría; y el de Giuliano Vaschetto, Martina Pereyra y Lourdes Ciccarone.

Después de que terminaran de nominar los 21 participantes, el conductor Santiago del Moro anunció quiénes son los jugadores que quedaron en placa. Renato, Martina, Ulises, Santiago, Luciana y Luz son los nominados de esta semana y el jueves la líder de la semana, Sofía, deberá subir un compañero a placa y bajar a otro.

placa de nominados_gran hermano.jpg

Gran Hermano: Renato Rossini le puso fin al misterio de su vínculo con Marcos Ginocchio y dijo toda la verdad

Desde que comenzó la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) el participante Renato Rossini quedó en el foco de atención por los rumores de una supuesta relación con Marcos Ginocchio.

En medio de la curiosidad sobre el tema, este miércoles Renato habló por primera vez en una charla con Carlos Tocco sobre su vínculo con el ex campeón, y sus palabras no tardaron en viralizarse.

“Como digo, Marcos no es mi brother. Hablamos y todo, compartimos un momento....", afirmó el joven de Perú dejando en claro que solo mantenían un amistad.

De todas formas, el jugador reveló que tenían encuentros pendientes y que Marcos le prometió que lo esperaba para el momento de su salida del reality.

"Me aseguro que ya cuando salga de la casa podremos por fin juntarnos, porque habíamos quedado, pero como él vive en Salta, no podía venir. O sea, no estaba en Capital cuando yo estaba", explicó Renato.