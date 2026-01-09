Condenaron a Matías Garfunkel, exmarido de Victoria Vannucci, a dos años en suspenso por fraude

Embed

Qué dijo Victoria Vannucci ante las disculpas públicas de Matías Garfunkel

Meses atrás Matías Garfunkel había sorprendido desde su perfil en X al difundir una extensa carta abierta en la que ofreció disculpas públicas a su exesposa, Victoria Vannucci, madre de Indiana y Napoleón, los hijos que tienen en común.

"Ha soportado mis enfermedades, ha luchado para proteger a nuestros hijos de las dificultades que esta situación le ha traído... Ella con su enorme y noble corazón, se ha dedicado a tapas las grietas, a mantener la armonía en nuestra familia , aunque eso significara cargar con un sufrimiento que no merecía", había reconocido el empresario.

El mensaje había continuado con un tono de autocrítica: "Se que mis palabras no podrán deshacer el daño ni borrar el dolor que he causado. Tampoco espero perdón alguno, ya que no lo merezco. Sin embargo esta es la verdad. No puedo ni quiero seguir viviendo con esta carga sin reconocer lo mucho que ella ha dado y lo poco que yo he sabido corresponderle".

Tras la publicación, PrimiciasYa logró comunicarse en exclusiva con Vannucci, quien habló por primera vez sobre el escrito de su exmarido —de quien se separó en 2019— y dejó en claro que su prioridad absoluta es la crianza de sus hijos.

"Mi prioridad son mis hijos y soy una mujer que cree que los hechos hablan más que mil palabras... En mi caso nadie puede negar que me muevo con hechos y trabajo duro", había indicado la empresaria gastronómica a este portal.

Con determinación, la exmodelo había dicho sobre la posibilidad de volver a referirse a Garfunkel: "Es un ciclo terminado el cual nunca más me verán o escucharán nombrar su nombre. No daré entrevista alguna".

También había reafirmado su postura con un mensaje contundente: "Mi foco reitero son mis hijos y retomar mi trabajo en gastronomía que en breve estará al aire nuevamente. Gracias".

En paralelo, desde la cuenta oficial de Instagram de Victoria Vannucci había compartido un comentario que resumió el impacto del comunicado: "Garfunkel mediante esta nota le pide disculpas a Victoria Vannucci por todo lo que le hizo pasar".