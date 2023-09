Conmoción en la despedida a Silvina Luna: las fotos de su hermano en el Panteón de Actores

Silvina Luna último adios.jpg

Ángel de Brito, Cinthia Fernández, Rocío Marengo, Ileana Calabró, Majo Martino y Locho Loccisano fueron algunas de las figuras que participaron de la despedida, donde reinó el dolor y el desconcierto.

Ultimo adios Silvina Luna Chacarita.jpg

Entre los presentes también estuvo Fernando Burlando. El abogado, que era amigo de Silvina, es quien lleva adelante la causa para determinar el vínculo entre la muerte de la modelo y actriz con las intervenciones que le realizó Aníbal Lotocki, en las cuales le colocó una sustancia tóxica en el cuerpo.

Ultimo Adios Silvina Luna (3).jpg

Crédito: RS Fotos.

El desgarrador llanto de Flor de la V tras el último adiós a Silvina Luna: "Se fue sin Justicia"

Este miércoles, amigos y familiares de Silvina Luna se concentraron en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita para darle un último adiós.

Cinthia Fernández, Fernando Burlando, Ángel de Brito, Rocío Marengo, Majo Martino, Ileana Calabró, Gustavo Conti y Ximena Capristo fueron algunas de las figuras que estuvieron en la emotiva despedida de la actriz y modelo.

Ultimo Adios Silvina Luna.jpg

Intrusos (América TV) cubrió de cerca el conmovedor adiós a Silvina Luna. Mientras pasaban imágenes de la misa que realizaron en homenaje a la ex Gran Hermano, Flor de la V no pudo contener las lágrimas.

Ultimo adios silvina luna (2).jpg

"No lo puedo creer... una chica llena de vida, de bondad, de amor, de compasión", expresó, sumamente movilizada. "Y hay algo que me queda, de la última entrevista, que le dio a Ángel de Brito, cuando ella habla de esta persona y dice: 'nunca me llamó para pedirme perdón'. Ella se fue sin ese perdido de perdón y sin Justicia", remarcó.

Ultimo adios silvina luna (4).jpg

Flor insistió con la necesidad de despertar a la Justicia, que no reacciona frente a la partida de la modelo y actriz: "Espero que esto sirva de algo. Y no solamente para tomar conciencia sino para que Silvina tenga Justicia, como tantas otras víctimas".

Por último, con los ojos llenos de lágrimas, la conductora de Intrusos destacó que Silvina era "una persona integra", que se fue con sueños por cumplir. "Era una chica que tenía sueños. Soñaba con formar una familia, con tener hijos, y ese sueño terminó en la cama de un hospital. Espero que esta muerte no puede quede impune", cerró.