Conmoción y tristeza: murió Sarai Adelei Palacio, la sobrina de nueve meses de La Chabona
La noticia del fallecimiento de la bebé, de menos de un año, fue confirmada por los propios familiares de La Chabona. Enterate de todos los detalles.
11 nov 2025, 15:00
Conmoción y tristeza: murió Sarai Adelei Palacio, la sobrina de nueve meses de La Chabona
Durante la noche del domingo 9 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Sarai Adelei Palacio, la sobrina de nueve meses de La Chabona, reconocida influencer.
La bebé estaba internada en terapia intensivaen el Hospital San Felipe de San Nicolás, luego de ser trasladada de urgencia tras sufrir un accidente: la pequeña tuvo un paro y los médicos no pudieron salvarla.
“Lamentablemente, Sarai falleció”, expresaron los familiares con profundo dolor en las redes sociales.
En este sentido, los restos de la niña fueron velados el mismo domingo por la noche en las salas velatorias de Coopser.
Qué dijo La Chabona
Embed
Luego de que se diera a conocer la noticia, La Chabona rompió el silencio en su cuenta personal de Instagram y manifestó en un extenso texto el dolor por la pérdida pero también agradeció el cariño que le brindaron sus seguidores.
“Hola gente, acá les informo porque desde anoche estamos lamentablemente velando a mi sobrina, mi hermosa sobrina, era mi reina… destrozado, la verdad que nos dejó un re vacío”, comenzó diciendo.
Acto seguido, agregó: “Estamos en San Pedro, en el servicio Coopser, todo el interesado que quiera venir a despedirse, un ángel, era una beba chiquitita con tan solo nueve meses, loco”.
“¿Por qué Dios es tan injusto? A veces Dios te pega por donde más te duele. Acá estamos velándola, está toda la familia presente lamentablemente. Quiero agradecer a toda la gente que hicieron el aguante, que estuvieron desde el primer momento”, dijo la influencer.
Al mismo tiempo, la influencer escribió un mensaje junto al video que decidió compartir con sus seguidores. En el mismo, detalló la dolorosa situación que está atravesando: “Bueno, mi gente… les quiero agradecer a toda la gente de mi ciudad de San Pedro de Buenos Aires y del conurbano”.