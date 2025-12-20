El mensaje de aliento de Jimena Monteverde para Christian Petersen mientras el chef lucha por su vida

Christian Petersen lleva más de una semana internado en la unidad de terapia intensiva del hospital de San Martín de los Andes. En tanto, ante la preocupación de sus seres queridos y sus seguidores, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un parte médico junto a la institución médica, donde informaron que el chef atraviesa una falla multiorgánica.

“Su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua“, sumaron al tiempo que solicitaron a todos en general respetar la privacidad del paciente y de su familia en este complejo momento.

Asimismo, el comunicado aclaró que anteriormente no se había emitido ningún parte oficial a este informe, dado que habían surgido varias versiones que se viralizaron en las redes sociales sobre el estado del paciente.

christian petersen1

Por qué se ocultó durante una semana la internación de Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen atraviesa un momento delicado luego de haber sufrido una descompensación cardíaca mientras realizaba una excursión en el sur argentino. El cocinero, de 56 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde recibe atención constante por parte de un equipo médico especializado que monitorea de cerca su evolución.

El episodio generó una fuerte preocupación en el ambiente gastronómico y televisivo, ya que Petersen es una figura de peso dentro de la cocina argentina, con una trayectoria consolidada que abarca restaurantes, programas de televisión y proyectos empresariales ligados a la gastronomía. La noticia, que recién se conoció en los últimos días, volvió a ponerlo en el centro de la escena pública en un contexto inesperado y sensible.

Con el correr de las horas, también trascendió el motivo por el cual la información no había salido a la luz de inmediato: la familia del chef solicitó expresamente mantener el tema en reserva durante aproximadamente una semana, priorizando la tranquilidad y el cuidado del paciente en plena internación.

Christian Petersen 1 (1)

En el programa Tarde o Temprano (El Trece), el periodista Sebastián Ciuffolotti aportó detalles clave tras dialogar con María Belén Ludueña. Allí aclaró que el incidente no ocurrió durante el ascenso al volcán Lanín, como se había especulado inicialmente, sino antes de comenzar la travesía. “Esto fue en la previa”, explicó, al precisar que Petersen ni siquiera llegó a iniciar la subida y que el colapso se produjo cuando aún se encontraba en la base.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que el hospital difundiera un parte médico oficial, Ciuffolotti fue contundente al descartarlo. “No, no emiten ningún parte médico. Todo pedido solicitado de la familia”, remarcó, dejando en claro que la decisión de mantener el hermetismo responde exclusivamente al entorno más cercano del chef.

El periodista, que trabaja en San Martín de los Andes, también reveló cómo se enteraron de la situación. “Esto que nos enteramos nosotros ahora es porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes”, sostuvo. Y agregó: “Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo”.

Finalmente, Ciuffolotti señaló que no pudo contactar a testigos directos del episodio y que desconoce si la excursión continuó o fue suspendida para el resto de los participantes. “Imagínate que ante una situación así, automáticamente hay que cambiar las cuestiones. Entonces nos centramos en el ascenso y en la salud de Christian”, concluyó, destacando que la prioridad absoluta fue el estado del chef.