El tremendo palazo de Wanda Nara a Maxi López por Mauro Icardi en MasterChef: "Me presentó un amigo y..."

Wanda Nara sorprendió a todos con un filoso comentario a Maxi López al aire en MasterChef Celebrity (Telefe) recordando su vínculo con Mauro Icardi.
La conductora de MasterChef Celebrity Wanda Nara lanzó un picante comentario a Maxi López recordando el vínculo cercano que tenía con Mauro Icardi.
En una charla con Sofía Gonet al presentar su plato del día, la conductora se despachó con unas palabras que sorprendieron a todos y dejó atónito a su ex en el estudio.
Ahí La Reini contó entre risas que lo que le solicitó a Maxi: “Un par de menciones: un chongo con guita, una cartera de las tuyas que te vengo pidiendo hace rato”, le decía la influencer a Wanda.
"Una cartera, un chongo... Capaz me ayuda Maxi con un amigo millón", comentó filosa la conductora. Y La Reini agregó: "El otro día le dije a Maxi presentame a uno con plata".
Sin perder el ritmo, Wanda Nara lanzó bien picante: “Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé. Gracias Reuni”, lo que provocó que su ex quedara mudo y observado por todos.
La conductora hizo una clara referencia a su relación con Mauro Icardi, quien compartía el mismo equipo con López. La Reini al escuchar esto se retiró unos segundos de su lugar sin poder creer lo que escuchó.
"Tengamos la Navidad en paz", intervino el jurado Germán Martitegui para poner paños fríos al ver la cara de Maxi. A lo que Wanda se justificó sonriendo: “Y bueno... Me la dejó servida La Reini”.
"Nos dejó mudos a todo el canal", manifestó después Sofía Gonet en la charla individual a cámara sobre ese impesado momento que se vio.
Maxi López se quebró por completo en MasterChef Celebrity (Telefe) tras recibir un presente a distancia de su esposa Daniela Christiansson y además dio señales de su futuro familiar en 2026.
“Mostrame a cámara quién te escribió”, le dijo la conductora Wanda Nara. Y ahí el ex futbolista leyó: “Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que viviste y todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando. Te amo. Dany”.
“Para qué me invitan si me pongo así”, alcanzó a decir Maxi muy emocionado mientras era contenido por sus compañeros. La conductora en tanto reaccionó al verlo tan conmovido: “Qué lindo, me muero de amor”.
"¿Maxi no querés leer un poco más?", le preguntó la conductora. Y él respondió: "No dejá ahí, ya está, gracias". "Tiene que empezar a practicar...", dejó picando el ex futbolista sobre sus planes de instalarse en la Argentina en 2026 con su familia.
Y Wanda Nara insistió en el tema: "Estás dando una primicia, ¿te venis a vivir a la Argentina?". Maxi reconoció al instante que está en los planes pero que debe tener una charla con su pareja: "Hay que tener una reunión pero está bueno que hable y que escriba".
“Es difícil, es un momento en que Daniela está embarazada y yo acompañé todos los embarazos. Este me tocó estar un poquito menos pero bueno me tocó trabajar también para ellos. Tengo que reunirme con mi familia en Suiza y empezar a trabajar el 2026, vamos a ver qué pasa”, dijo después ante cámara López sobre el 2025 muy movilizante que vivió.