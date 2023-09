Conocé a Florencia, la mamá del hijo de 20 años de Luciano Castro

La mujer, que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo, tiene su cuenta en las redes de manera privada y decidió no exponerse en los medios. Y desde que se separó del actor no apareció de manera pública.

luciano castro mateo.jpg

Cuando nació la relación entre Florencia y Luciano el actor no había alcanzado el pico de popularidad y fama que tiene ahora. La mujer luego rehízo su vida y con su nueva pareja tuvo otros dos hijos.

Hoy en día se conocen pocos datos de Florencia, la madre de Mateo, ya que prefirió no exponerse en público y seguir adelante con su vida familiar alejada de lo mediático.

El joven, que heredó la pasión por el deporte de su papá, tiene un gran vínculo con su madre y se muestran inseparables desde las redes.

Cabe recordar que hoy el actor está de novio hace casi dos años con Flor Vigna luego de lo que fue su separación de Sabrina Rojas a comienzos de 2021.

Fotos: MinutoUno.

luciano castro mateo florencia 1.jpg

luciano castro mateo florencia.jpg

La inesperada confesión sexual de Flor Vigna sobre su relación con Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro están juntos hace dos años y el lunes en la previa al debut del Bailando 2023 por América Tv, la cantante habló con LAM y reconoció que está la idea en un futuro de abrir la pareja con el actor.

“Le tengo un poco de miedo a la relación tradicional porque me pasa con muchas amigas que han tenido relaciones de 10 años y yo quiero ir como muy despacito, pero en algún momento terminas fantaseando en momentos de amor", comentó la cantante.

Y remarcó: "Pero me da un poco de cosa, quiero estar muy atenta. Por ahora tenemos una relación que tenemos muy en cuenta la libertad, que algunos lo toman como tener una pareja abierta, pero es más que nada no ser posesivo con el otro”.

“Sí lo que aprendimos es que nos sabemos pedir espacio, onda: ‘Amor estoy muy loca, estoy muy estresada, es mejor que hoy no me veas’”, explicó Flor Vigna sobre el buen diálogo y entendimiento con su novio.

“Yo creo que a nuestras parejas siempre les debemos algo, como a nuestros padres. A veces digo qué bueno que me enamoré de este chabón porque Lu es un hombre que vivió mucho, ya tiene sus hijos, tuvo sus matrimonios y eso me re ayuda a no tropezar con cosas que quizás yo no viví. Así que me gusta ir así despacito”, añadió la artista.

Y sobre las declaraciones de Sabrina Rojas sobre que “ella lo había usado a Luciano en su mejor momento”, Flor Vigna fue contundente sobre el momento en que lo conoció a él y le respondió a la ex de Castro.

“Uh, vi las redes, todos tremendo con eso, yo sé que ella lo tira con re buena onda, y ahí, sé también que para mí él es un bombón, así que...También como por respeto mejor me callo la boca pero si te tengo que decir mi parecer, no puede estar más bueno, ¿Entendés? A mí me encanta el momento en el que lo agarré”, dijo la cantante entre risas.