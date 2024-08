Conocé a Guillermo, el presunto hijo no reconocido de Beatriz Salomón que impacta con su parecido

Beatriz Saloón y Guillermo Salomón.jpg

Fue la periodista Débora D'Amato quien reveló en Entrometidos (Net TV) la noticia de la demanda de Guillermo, y detalló que éste solicitó a la Justicia la exhumación de los restos de la exvedette y la consecuente prueba de filiación, para confirmar que no es su hermano menor como siempre se creyó, sino en realidad su hijo.

“La justicia lo escucha, entiende, investiga y está en proceso de pedir la exhumación del cuerpo de Beatriz a pedido del ADN de Guillermo”, reveló D'Amato.

En tanto, la periodista agregó que esta situación no es algo nuevo para los familiares de Salomón. “Según cuentan personas allegadas a la familia, y cuando digo la familia, me refiero a toda la familia, no solamente a la familia Salomón, era algo que para ellos era sabido”, confió dando a entender que este secreto familiar era conocido por más personas de las que creían.

Allá por marzo de 2022, Luis Ventura estuvo en el piso de LAM (América TV) y protagonizó un tenso ida y vuelta con Ana Rosenfeld. El periodista contó en el ciclo de Ángel de Brito reconoció que estuvo mucho tiempo enfrentado con la abogada mediática por entrevista que hicieron en Intrusos a Beatriz Salomón luego de la cámara oculta a su esposo, el Dr. Alberto Ferriols.

Al hablar de las diferencias que tuvo con Rosenfeld por ese caso, Ventura sacó a la luz un dato desconocido sobre el pasado de Beatriz Salomón.

"Yo voy a contar algo que no lo sabe nadie. La señora Salomón, que en paz descanse, era amante de un ex juez federal famosísimo", reveló el periodista. "¿En ese momento?", le preguntó Yanina Latorre. "En ese momento", precisó el conductor de Secretos Verdaderos.

