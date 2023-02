Conocé a Kim Petras, la primera mujer trans que cantará en los premios Grammy 2023

Nacida en Alemania bajo el sexo masculino, Kim supo ya a los 5 años que estaba en un cuerpo equivocado: "Siempre me he sentido como una chica. A los cinco años odiaba mi cuerpo", confesó al semanario Die Zeit.

Kim Petras (2).jpg

Desde sus 15 años Petras publica sus canciones propias y hacia 2014 comenzó a trabajar en la industria musical componiendo para figuras como Rihanna y Fergie. Hoy en día ya tiene dos álbumes propios y colaboraciones con artistas como Dr. Luke, Charli XCX y Kygo.

Claro que su primera aparición mediática fue a los 13 años en un programa de la televisión alemana, donde la presentaron como "persona trans más joven del mundo", lo que no le causó mucha gracia debido a que creyó que el tema opacaría su música.

"Siento que he probado quien soy como cantautora. No tengo problema de hablar sobre ser trans de la forma en la que quiera y lo mucho que quiera. Porque siempre he sido abierta sobre ello, pero ahora no me importa. Porque se que estoy aquí por mi música", diría años más tarde en otra entrevista a Insider.

Embed

De la mano de Unholy, Kim Petras será la primera cantante trans de los Grammy

Gracias al hit Unholy, en colaboración con el británico y no binario Sam Smith, Kim Petras es la primera mujer trans en alcanzar el puesto número 1 en el historial de los charts de Bilboard, convirtiéndose en la canción más importante de Norteamérica.

Al tiempo que para Smith también significa obtener un primer puesto de este lado del Atlántico, así como en conjunto ganaron un fuerte apoyo de la comunidad LGBTQ+, a la que Kim suele dedicarle la gran mayoría de sus composiciones.

Kim Petras y sam Smith.jpg Kim Petras y Sam Smith, juntos en un show en Londres durante durante el último diciembre de 2022.

Así, la 65° gala de los premios Grammy 2023 que los tendrá sobre el escenario, se realizará el próximo domingo 5 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, California. La ceremonia empezará a las 8:00 pm y se podrá ver en directo por streaming y para Estados Unidos en Paramount+ y en la CBS.

En esta edición, la siempre talentosa Beyoncé encabeza la nominaciones con 9 chances de obtener estatuillas por su álbum Renaissance. Le sigue Kendrick Lamar, con ocho candidaturas, al tiempo que Brandi Carlile y Adele tienen siete nominaciones cada uno. En tanto, Future, DJ Khaled y Harry Styles cuentan competirán en seis ternas cada uno.