Grammys 2022: la lista completa de todos los ganadores, el homenaje a Foo Fighters y el show de María Becerra

El candidato con mayor cantidad de nominaciones fue Jon Batiste, y la Argentina tuvo su crédito con la presencia de María Becerra que cantó junto a J Balvin. Además, hubo un homenaje en memoria de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters recientemente fallecido.

Uno de los momentos más significativo de la noche tuvo que ver con el video que envió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con un mensaje dirigido al mundo. “¿Qué es más opuesto a la música que la guerra?”, dijo en un llamado a detener el ataque de Rusia contra su país.

“Más de 400 niños han sido heridos y 153 han muerto y nunca los veremos dibujar. Nuestros padres están felices de despertarse cada mañana en refugios antibombas, pero vivos”, añadió. Y en un discurso que duró más de cinco minutos, señaló: “Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de smoking… Nosotros llenamos el silencio con la música, decir la verdad sobre la guerra es muy importante en las redes sociales y en la televisión. Denos su apoyo como puedan”.

grammy 2.jpg

Lista completa de ganadores de los premios Grammy 2022:

- Álbum del año: “We Are”, Jon Batiste.

- Grabación del año: “Leave the Door Open”, Silk Sonic.

- Canción del año (premio a los compositores): “Leave The Door Open”, Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars (Silk Sonic).

bruno mars.jpg Canción del año (premio a los compositores): “Leave The Door Open”, Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars (Silk Sonic)

- Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo.

- Mejor interpretación pop solista: “Drivers License”, Olivia Rodrigo.

- Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Kiss Me More”, Doja Cat con SZA.

-Mejor album pop vocal: “Sour”, Olivia Rodrigo.

- Mejor album pop vocal tradicional: “Love for Sale”, Tony Bennett y Lady Gaga.

lady gaga grammys 2022.jpeg Lady Gaga en los premios Grammys 2022

- Mejor álbum dance/electrónico: “Subconsciously”, Black Coffee.

- Mejor álbum de rock: “Medicine at Midnight”, Foo Fighters.

- Mejor álbum de música alternativa: “Daddy’s Home”, St. Vincent.

- Mejor álbum de R&B progresivo: “Table for Two”, Lucky Daye.

- Mejor álbum de R&B: “Heaux Tales”, Jazmine Sullivan.

- Mejor álbum de rap: “Call Me If You Get Lost”, Tyler, the Creator.

foo-fighters-grammy-awards-2022.jpg Foo Fighters ganó en todas sus categorías en los Grammy Awards 2022

- Mejor álbum country: “Starting Over”, Chris Stapleton.

- Mejor álbum de jazz vocal: “Songwrights Apothecary Lab”, Esperanza Spalding.

- Mejor álbum de jazz instrumental: “Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

- Mejor álbum de latin jazz: “Mirror Mirror”, Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Valdés.

- Mejor álbum góspel: “Believe for It”, CeCe Winans.

- Mejor album de música cristiana contemporánea: “Old Church Basement”, Elevation Worship and Maverick City Music.

- Mejor álbum pop latino: “Mendó”, Alex Cuba.

bad bunny.jpg Grammy 2022: Bad Bunny se llevó el premio a Mejor álbum de música

- Mejor álbum latino urbano: “El último tour del mundo”, Bad Bunny.

- Mejor álbum latino de rock o alternativo: “Origen”, Juanes.

- Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “A mis 80s”, Vicente Fernández.

- Mejor álbum latino tropical: “SALSWING!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

- Mejor álbum de reggae: “Beauty in the Silence”, Soja.

- Mejor álbum hablado: “Carry On: Reflections for a New Generation from John Lewis”, Don Cheadle.

- Mejor álbum de comedia: “Sincerely Louis C.K.”, Louis C.K.

juanes grammys.jpg “Origen” de Juanes triunfa en la categoría Mejor álbum de Rock

- Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “The United States vs. Billie Holliday”.

- Mejor banda sonora para un medio audiovisual (EMPATE): “The Queen’s Gambit”, Carlos Rafael Rivera; “Soul,” Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

- Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

- Mejor video musical: “Freedom”, Jon Batiste.

- Mejor película musical: “Summer of Soul”.