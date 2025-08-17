A24.com

NOVEDAD

Costa hizo una visita especial en Gualeguaychú

17 ago 2025, 08:00
Aprovechando el fin de semana largo, la artista Costa viajó a Gualeguaychú para disfrutar de unos días de descanso. Durante su visita, no quiso perderse el emblemático espectáculo El Show del Ángel, una de las propuestas artística más destacadas de la ciudad.

Allí fue cálidamente recibida por su creador, el reconocido artista Osky Beigbeder, con quien compartió una noche a pura emoción, diversión y talento. Costita se mostró encantada con la puesta en escena y felicitó al equipo por mantener viva la esencia del arte y del transformismo.

El Show de El Angel, es considerado por la crítica periodística el show de transformismo más importante de Latinoamérica, un espectáculo con una secuencia de cuadros humorísticos y transformismo que despliega un humor desopilante para toda la familia, un show que fue declarado por la Cámara de Diputados de la Nación de Interés Cultural por ser un espacio de arte, diversidad e inclusión

Por el Show de El Angel han pasado figuras como: Florencia de la V, Isabel Sarli, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle, Arnaldo André, Marilina Ross, Carlos Baute, Tristan, Moría Casan, Graciela Alfano, Zulma Faiad, Carmen Barbieri, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Pablo Alarcón, Eliana Calabró, Esmeralda Mitre, David Nalbandian, Guillermo Cañas, Santiago “Taty” Phelan y parte de los pumas, Sergio “Maravilla” Martínez, Martin Siccioli , Diego Brancatelli, Marcela Tauro, Marcelo Polino, Luis Ventura, Lía Crucet, Ricky Maravilla, Gladys “La Bomba Tucumana”, Gastón Angrisani, Marcela Baños y Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga, y la querida Graciela Borges, madrina del lugar, entre otros.

