Costa hizo una visita especial en Gualeguaychú

Por el Show de El Angel han pasado figuras como: Florencia de la V, Isabel Sarli, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle, Arnaldo André, Marilina Ross, Carlos Baute, Tristan, Moría Casan, Graciela Alfano, Zulma Faiad, Carmen Barbieri, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Pablo Alarcón, Eliana Calabró, Esmeralda Mitre, David Nalbandian, Guillermo Cañas, Santiago “Taty” Phelan y parte de los pumas, Sergio “Maravilla” Martínez, Martin Siccioli , Diego Brancatelli, Marcela Tauro, Marcelo Polino, Luis Ventura, Lía Crucet, Ricky Maravilla, Gladys “La Bomba Tucumana”, Gastón Angrisani, Marcela Baños y Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga, y la querida Graciela Borges, madrina del lugar, entre otros.