El sorpresivo reencuentro de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto por un motivo especial: la foto

Y siguió movilizada: "Mamá también cumple hoy la primera década de haber cumplido mi sueño de ser mamá como mi mamá y haber tenido la bendición de que me eligieras y aunque la búsqueda fue larga ¡todo valió la pena!".

"Y contra todos los pronósticos aquí estás…. Bella x dentro, buena, inteligente, sensible,divertida y con un corazón tan violoso y valiente", continuó a flor de piel la actriz.

Y cerró totalmente conmovida: "Estoy orgullosa de vos, te amo tanto. Deseo que sigas creciendo bendecida e iluminada, porque eso sos, un sol que no para de brillar. Sin dudas, lo mejor que me pasa en la vida, ser tu mamita. Que tus sueños y deseos brillen brillen y que nunca dejes de brillar".

Ángel de Brito expuso a María Fernanda Callejón tras su picante crítica: los reveladores audios

Ángel de Brito le contestó picante a María Fernanda Callejón luego de que la actriz lanzara duras críticas sobre el conductor de LAM durante un streaming.

La tensión entre ambos se reavivó cuando la actriz se refirió al periodista con fuertes palabras, lo que motivó una contundente respuesta por parte del periodista.

A través de su cuenta de X, De Brito publicó audios de María Fernanda Callejón correspondientes a la época en que ella formaba parte del ciclo de espectáculos.

"Así contaba Callejón como la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleó) y como siempre fue desagradecida, actúa así.Lo hizo con fort, con sofovich, con marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza", escribió el conductor, sin filtro.

En los audios compartidos, se escucha a Callejón elogiando la forma de trabajar de De Brito, lo que el periodista utilizó como evidencia para exponer lo que considera una contradicción en su comportamiento.

Además, agregó: "Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión.Que tengan un buen domingo".

¿Qué había dicho Callejón sobre De Brito? En el streaming Cinco de copas, la actriz había disparado: "Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito mamá, y digo mamá porque es mamita y no papito". Y la picante respuesta de Ángel no tardó en llegar con pruebas.