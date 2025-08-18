Silvia Kutika confesó cómo superaron las crisis con Luis Luque tras 34 años de amor: "Siempre..."

"A los actores nos duele la crítica y por ahí te dice una cosita a corregir. Pipo tiene una mirada y un decir que es muy contenedor, sabe por dónde abordarte y explica muy bien lo que él ve, lo podés corregir o podés sumar. Es muy necesario para mí, me encanta. Me fascina verlo en teatro, me produce un placer enorme”, afirmó Silvia Kutika.

Silvia Kutika y Luis Luque tienen una historia de amor de más de 30 años, considerada una de las parejas más sólidas del ambiente artístico argentino. Se conocieron en 1984 durante el rodaje de la telenovela Lucía Bonelli, en la que eran pareja en la ficción, aunque la relación sentimental real comenzó unos ocho años después cuando se reencontraron. Luis invitó a Silvia al cine a ver Drácula de Francis Ford Coppola, y luego de un tiempo comenzaron a salir y desde entonces no se separaron más. En 2022 se convirtieron en abuelos de Faustino, su primer nieto, hijo de Santiago, único hijo de la pareja.

Sivia Kutika confesó cómo superaron las crisis con Luis Luque en 34 años de amor

Consultada en el ciclo Sola en los bares por cómo superaron las crisis en la pareja, Silvia Kutika comentó: “Hay momentos en que uno está medio raro, pasa a lo largo de tantos años, pero lo bueno es que siempre nos elegimos”.

"En algún momento donde la cosa estaba medio difícil nos sentamos a hablar a ver qué pasa y cómo se puede solucionar, a ver si es un tema de uno o del otro. Hay que ver qué elige cada uno y a nosotros nos divierte estar juntos, somos muy compañeros", reconoció la artista.

Y dejó en claro: "Nunca tomamos distancia, jamás. Son un montón de años pero por suerte siempre fuimos suaves el uno con el otro, muy contenedores. Siempre digo que el gordo, cuando salgo de algunos ensayos llorando, me dice: ‘Ya lo estás haciendo, así que tranqui’”.

Y sobre un momento delicado de salud que pasó Luis Luque hace unos años, la protagonista de la obra Al fin y al cabo es mi vida en el teatro Metropolitan reconoció: “Hace dos años estuvo mal. Serio, tres meses internado, mucho tiempo. Pero salió adelante y está bien”.