Silvia Kutika confesó cómo superaron las crisis con Luis Luque tras 34 años de amor: "Siempre..."

Silvia Kutika se refirió a su historia de amor con Luis Luque, su compañero de vida de 34 años, y contó cómo llevan el vínculo durante tantos años y la manera en que superararon las crisis que surgieron ante tantos años juntos.
"A veces se compite pero es medio raro porque si hay un personaje de mujer me los van a ofrecer a mí. Entonces decimos: es medio tonto competir", remarcó sobre cómo es compartir la misma profesión que los une.
“Y hay etapas en la vida de un actor, está lleno de altibajos. Hay momentos en que estás con mucho laburo, muy mimado y otros momentos en los que no tanto. Entonces competir con el otro actor es muy tonto porque nunca sabes los volantazos que te va a dar esta vida y dónde te va a ubicar”, agregó la actriz.
“La mirada de él para mí es muy importante. Si hay algún estreno y puede venir a un ensayo, está ahí y es una persona muy amorosa en cuanto a devoluciones", se sinceró en charla con Karim González por Conexión abierta sobre la experiencia del destacado actor y los consejos que Pipo puede darle desde lo artístico.
"A los actores nos duele la crítica y por ahí te dice una cosita a corregir. Pipo tiene una mirada y un decir que es muy contenedor, sabe por dónde abordarte y explica muy bien lo que él ve, lo podés corregir o podés sumar. Es muy necesario para mí, me encanta. Me fascina verlo en teatro, me produce un placer enorme”, afirmó Silvia Kutika.
Silvia Kutika y Luis Luque tienen una historia de amor de más de 30 años, considerada una de las parejas más sólidas del ambiente artístico argentino. Se conocieron en 1984 durante el rodaje de la telenovela Lucía Bonelli, en la que eran pareja en la ficción, aunque la relación sentimental real comenzó unos ocho años después cuando se reencontraron. Luis invitó a Silvia al cine a ver Drácula de Francis Ford Coppola, y luego de un tiempo comenzaron a salir y desde entonces no se separaron más. En 2022 se convirtieron en abuelos de Faustino, su primer nieto, hijo de Santiago, único hijo de la pareja.
Consultada en el ciclo Sola en los bares por cómo superaron las crisis en la pareja, Silvia Kutika comentó: “Hay momentos en que uno está medio raro, pasa a lo largo de tantos años, pero lo bueno es que siempre nos elegimos”.
"En algún momento donde la cosa estaba medio difícil nos sentamos a hablar a ver qué pasa y cómo se puede solucionar, a ver si es un tema de uno o del otro. Hay que ver qué elige cada uno y a nosotros nos divierte estar juntos, somos muy compañeros", reconoció la artista.
Y dejó en claro: "Nunca tomamos distancia, jamás. Son un montón de años pero por suerte siempre fuimos suaves el uno con el otro, muy contenedores. Siempre digo que el gordo, cuando salgo de algunos ensayos llorando, me dice: ‘Ya lo estás haciendo, así que tranqui’”.
Y sobre un momento delicado de salud que pasó Luis Luque hace unos años, la protagonista de la obra Al fin y al cabo es mi vida en el teatro Metropolitan reconoció: “Hace dos años estuvo mal. Serio, tres meses internado, mucho tiempo. Pero salió adelante y está bien”.