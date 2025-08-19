Silvina Escudero celebró los 15 de su perra Mulata con una gran fiesta: fotos y video

En 2020, la bailarina había pasado por un doloroso momento al despedir a una de sus perras que estuvo a su lado durante 16 años: "Pasaron 16 años desde aquel día y hoy te estamos despidiendo. Mucha tristeza pero con el alma llena de saber que tuviste una vida hermosa llena de amor y calor de familiaAcompáñanos desde arriba y danos fuerzas, sobre todo a mamá que era tu fiel compañera desde que me fui de casa. Gitanita hermosa por siempre en nuestros corazones. Te amamos, te amo por siempre! 26-01-2003 / 07-04-2020", la despedía a su mascota con profunda tristeza.

silvina escudero festejo 15 años perra mulata 3

silvina escudero festejo 15 años perra mulata

Silvina Escudero recordó su peor experiencia con Graciela Alfano: "La pasé pésimo"

Silvina Escudero defendió a Susana Giménez en el cruce mediático con Graciela Alfano que se instaló por quién era la verdadera dueña del tapado que lució María Julia Alsogaray en la tapa de revista más icónica de los años 90 y recordó el difícil momento que vivió tras salir con Matías Alé, ex de la vedette.

"Soy team Susana de toda la vida, de chiquita, fan. Susana es auténtica, dice lo que piensa sin filtro, por eso siempre fue la número uno", dijo la bailarina en diálogo con el programa Sálvese Quien Pueda (América Tv).

El cronista Rodrigo Bar le preguntó por los rumores de brujería que involucran a Graciela Alfano y Silvina optó por la prudencia:"Es tan feo el tema que no me gusta hablar de eso".

Consultada sobre si había vuelto a ver a la actriz tras las fuertes diferencias que las enfrentó durante años, la bailarina comentó: "Nos cruzamos, la saludé de lejos, pero capaz no me escuchó. Lo que uno da es lo que uno tiene. No podés dar lo que no tenés y no podés hacer lo que no sos".

"¿Creés que Graciela pinchó para que suceda esta respuesta de Susana?", insistió el cronista. "Es super válida la respuesta de Susana, ¿no? Somos todos humanos y a todos nos cansa que nos hinchen los huevos. Creo que la gente la banca por ser así", opinó Silvina Escudero, justificando la reacción de la conductora.

El periodista le comentó que Alfano estaría evaluando iniciar acciones legales contra Susana y ella lanzó picante recordando su escandaloso conflicto con la actriz.

"Yo tendría que hacer eso, hacerle acciones legales a todos los que han dicho barbaridades monstrusas de mí. Gracias a Dios, la tele hoy no permite las barbaridades que nos decían antes. Antes, sin pestañear, te decían la peor cosa del mundo y te ibas quebrada a tu casa", aseguró.

Y cerró recordando lo mal que la pasó en aquel entonces: "Tuve que hacer un montón de terapia. La pasé pésimo. Tuve la mala leche de ponerme de novia con un tipo que había sido su pareja. Bueno, listo, ya está. Yo no tenía nada que ver. No lo conocí estando de novia con ella, me la comí de rebote".