Pepe Ochoa reveló lo que la China Suárez decía en privado de Gimena Accardi tras su pelea

El integrante de LAM recordó los comentarios que en su momento la China Suárez supo hacer de Gimena Accardi tras distanciarse, y que ahora cobran relevancia en medio del escándalo con Nico Vázquez. Aquí, la palabra de Pepe Ochoa.

19 ago 2025, 08:34
En las últimas volvió a ser noticia la sorpresiva e inesperada separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez debido a que Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que la ruptura se debió a una infidelidad de la actriz a su pareja, y en este contexto que fue Pepe Ochoa recordó un letal comentario que la China Suárez supo hacer de su examiga.

Lo cierto es que Suárez y Accardi supieron cultivar una profunda amistad entre 2007 y 2010 cuando trabajaron juntas en Casi Ángeles, vínculo que perduró durante varios años hasta que las chicas dejaron de mostrarse juntas y compinches, lo que hizo pensar en un quiebre que con el tiempo ellas mismas confirmaron.

Durante el escándalo del Wandagate, Accardi admitió públicamente que ella y Vázquez se quedaron esperando un gesto de acompañamiento por parte de la que creía su amiga en 2016 tras la repentina muerte de Santiago, hermano del actor, algo que según ellos nunca ocurrió.

“Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una manera que no esperábamos respecto de un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi”, disparó por entonces Gimena sobre la China.

En tanto, por el lado de la China Suárez, ésta se habría molestado con Accardi cuando se fotografió con Pampita, por entonces su enemiga. Así, el distanciamiento entre la chicas fue evidente Eugenia dejó de seguir a la ahora ex de Nico Vázquez en las redes sociales.

Así las cosas, en este contexto y abordando los motivos de la separación del protagonista del musical Rocky y su pareja desde hace 18 años en el programa de Ángel de Brito, Pepe Ochoa recordó picante: “Si hilamos fino y nos vamos a las notas de antaño, de las cosas que decía, muy solapadamente, la China cuando hablaba de Gime, hablaba de que no era tan buena y de que detrás de esa carita angelical se escondía un demonio”, deslizó entonces el "angelito".

Se reveló la verdad detrás de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: “Tenía una relación con…”

Este lunes, Ángel de Brito sorprendió a todos en LAM (América TV) al contar el verdadero motivo de la inesperada ruptura entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, una noticia que causó gran impacto en el mundo del espectáculo.

Según relató el conductor, el actor descubrió que su pareja mantenía una relación paralela: “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No era algo casual, era una relación que llevaba un tiempo largo. Lamento informarlo porque quiero mucho a los dos, pero esto se va a saber igual porque hay otros involucrados”, expresó.

De Brito explicó que, aunque la pareja atravesaba una crisis desde hacía aproximadamente un año, hubo señales que despertaron las sospechas de Vázquez.

“Ellos venían mal desde hace tiempo. En cierto momento de esa crisis, Nico empezó a notar cosas que no eran solo desgaste. No voy a precisar las fechas, pero se dio cuenta de que había otra persona en la vida de Gimena. Ella lo admitió”, detalló el periodista, y agregó: “Esto es un secreto a voces”.

Por su parte, Yanina Latorre sumó que Vázquez siempre tuvo sospechas: “Él se daba cuenta de que algo estaba pasando, pero no tenía nada tangible”. Ante la consulta de una de las panelistas sobre si había pruebas, Ángel fue contundente: “Fotos”.

Finalmente, cuando le preguntaron quién sería el tercero en discordia, De Brito prefirió no dar nombres: “No lo voy a decir yo. No quiero meter más gente. Es alguien conocido, alguien del medio, que también es casado”, cerró con suspenso.

Lo más visto