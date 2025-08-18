Preocupación por la salud de Cacho Garay: lo internaron de urgencia y podrían amputarlo

Cacho Garay (1)

Los problemas en la Justicia de Cacho Garay

Luego de obtener la prisión domiciliaria, Cacho Garay irá a juicio oral en breve para poder aclarar si es responsable de los 10 delitos por los que fue acusado.

Entre los conflcitos legales, están las acusaciones de presunto abuso sexual y violencia de género. Por este motivo, el cómico podría recibirla sentencia de hasta 20 años de prisión, lo cual generó que se aislara del mundo del espectáculo para poder transitar estos momentos.

El humorista fue denunciado también por violencia de género por su expareja, Verónica Macías. En el año 2024 recibió el beneficio de prisión domiciliaria a raíz de su estado de salud y el 30 de abril pasado, la jueza Natacha Cabeza (Juzgado Penal Colegiado Nº1) dictó el cese de la prisión domiciliaria, analizando el mismo motivo y el hecho de que la denunciante vive en Córdoba.

Aunque la causa avanza, el mendocino recuperó su libertad, aunque con la prohibición de salir del país y de la provincia de Mendoza, la obligación de acudir de manera semanal a la Unidad Fiscal, mas el incremento de la fianza de $5 millones a 7 millones de pesos.

De su lado, busca evitar que el trámite legal se extienda y acusa a la fiscalía de demorarlo de manera intencional. Desde la defensa del humorista señalaron que "quiere llegar con vida a probar su inocencia", además de que reconocieron que hicieron varios pedidos de autorización judicial para trabajar, a pesar de su estado.