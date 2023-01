Coti, de Gran Hermano 2022, apuntó contra Alfa: "Usa la victimización y le sale muy bien"

"Creo que Alfa es así, usa la victimización para llegar a la gente y le sale muy bien", comenzó muy fuerte sobre el vínculo con el participante, y se sinceró: "No me gustaría tener relación con él, por la edad creo que no coincidimos en muchas cosas, y me duele lo que dijo".

image.png

Al ser consultada sobre si considera que merece disculpas públicas por aquel comentario desafortunado, aseguró que "en su momento cuando lo hablamos él me pidió disculpas, y ya está. Yo también me equivoqué y tuve un error muy grande cuando tuvimos relaciones al lado de él, y también le pedí disculpas", reflexionó y sumó: "Me hizo sentir muy incómoda pero ese tema está terminado"

Sin embargo, Coti sostuvo que "hay actitudes que no me gustan de él, no me gusta que siga haciendo ese tipo de cosas, por ejemplo lo he visto muy cerca de Camila, la toca de una forma que no me gusta, ella tiene 20 años y él 60, y por más que ella diga que está todo bien no lo está".

Además, sobre Alfa, aseguró que "ha tirado comentarios gordofóbicos, homofóbicos, machistas y eso no me gusta nada", dijo.

GH_@monamultimedia_29.jpg

El futuro de Coti en los medios luego de Gran Hermano 2022

"Mi sueño es ser actriz, siempre me gustó eso, y me gustan mucho los medios porque me encanta formar parte de esto, estar frente a la cámara", aseguró acerca de su continuidad en la televisión.

Acerca de su relación con Alexis, que quedó devastado tras su salida de la casa, dijo que "siento que tenemos futuro, al menos de mi parte, y me reconforta mucho saber que él piensa lo mismo", aseguró.

image.png

"Me quedo con todo lo bueno y se que afuera vamos a continuar porque siento mucho cariño por él", cerró y aseguró que le gustaría que El Conejo llegue a la final con Agustín, Marcos y Romina.

"Con Agus y Marcos éramos muy compinches, los extraño mucho, les tomé un cariño muy grande", aseguró y sobre Romina consideró que "le está poniendo todas las ganas del mundo y es una 'mujeraza', por sus hijas, aunque haya dicho cosas de mi que no me gustaron", concluyó.