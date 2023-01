La advertencia de Santiago del Moro a Coti por no usar preservativos en Gran Hermano 2022

“En ese momento me sentí muy mal, más también por mis papás, porque decía ‘Ellos no me criaron de esta forma, yo no soy así’”, reconoció la joven correntina. Y señaló que “era como haberlo hecho frente a una persona mayor”.

Ante esto, Santiago del Moro retó a la joven por no utilizar preservativos en sus relaciones con su pareja en el reality: “La primera cosa que pregunté cuando vine a hacer este programa, fue cómo iba a ser el tema de los preservativos. Para mí, el tema del cuidado, del forro, es fundamental, y no se habla nunca”, dijo el conductor contundente.

Y explicó: “Y para mí, que haya tanta gente joven con ganas de vivir su cuerpo me parece genial porque a todos nos gusta tener relaciones, pero que nadie hablara nunca del preservativo me parecía tremendo".

"Porque yo a mis 20 años tenía relaciones, pero el forro no es ni tema, siempre está y más en relaciones ocasionales como las de la casa porque es gente que no se conoce”, añadió el conductor.

“Cuidate mucho, porque como siempre te decimos nosotros: si no te cuidás vos, no te cuida nadie”, finalizó Santiago del Moro.

La estrategia de Alfa que terminó con la salida de Coti de Gran Hermano 2022

En la previa a la última gala del domingo, Walter Alfa Santiago le habló al Mago Sin Dientes, su gran fan que lo alienta siempre desde la tribuna del estudio, y le dio un particular mensaje con una estrategia detrás, que se terminó cumpliendo a la perfección.

El hombre de 60 años bromeó con pedirle al Mago Sin Dientes que haga sus trucos para conseguir que Camila Lattranzio, Daniela Celis y él se salven -que estaban también nominados-, y que Coti Romero y Ariel Ansaldo definan la eliminación, algo que terminó ocurriendo.

"En la placa estamos varios, estoy incluido de nuevo, Maguito. Está Camila, está Daniela… Está Ariel y está Coti (e hizo gestos de que se vayan en los últimos casos). ¿Entendés? Están Ariel y está Coti", repitió picante Alfa.

Y después mirando fijo a cámara, Alfa siguió: "Hacé algo. Vos podés. Les pedimos por favor. Queremos seguir, llevamos dos meses y medio acá".

Esto lo hizo al lado de Daniela, gran enemiga de Coti en la casa. Finalmente, la estrategia de Alfa se terminó cumpliendo a la perfección, incluso él había nominado a Ariel y Coti.