Coti de Gran Hermano 2022 apuró a Nancy Pazos tras defender a Romina Uhrig y la periodista la liquidó: "Peleate con..."

Claro que Nancy no se quedó callada y le paró el carro bien a su estilo. Porque cuando la periodista la refutó al grito de "¡Nadie lo normaliza, eh!" y Coti la apuró asegurando: "No, pero dijiste del 80% de las mujeres...", Pazos le soltó una burda chicana recordándole su reciente pelea con Yanina Latorre: "No, no, mi amor. Peléate con Yanina que es más fácil...".

Fue allí cuando la correntina le bajó el tono a la discusión y puso paños fríos al deslizar: "No, no estoy queriendo pelear Nancy. No te ataqué a vos". En tanto la periodista justificó sus dichos: "Yo lo que dije fue: lamentablemente, el 80% de las mujeres argentinas tenemos problemas de relacionamiento con nuestro exterior porque esta es una sociedad muy estética".

Por último, Paulo Kablan le puso una cuota de humor al cruce para salir de ese momento tenso y le comentó a su colega: "Yo entiendo lo que decís, pero eso del 80% es de la universidad de Massachusetts...". "Obviamente, como todas las estadísticas que manejamos acá", asintió la ex de Diego Santilli dando a entender que se trataba de una generalidad.

Coti contó que sufrió comentarios gordofóbicos de Romina en Gran Hermano 2022 y que no salieron al aire: "Me dijo que..."

Romina Uhrig generó revuelo y repudio en las redes en las últimas horas al hacer un comentario sobre el cambio físico de una de sus hijas en una charla con su sobrino Fabián Herrera.

Lo cierto es que en este contexto, en una nota con Mañanísima, Ciudad Magazine, Coti Romero, ex participante de Gran Hermano 2022, contó que sufrió de estos tipos de comentarios sobre su físico por parte de la ex diputada.

"Romina habló de mi cuerpo. Dijo que yo estaba re gorda, que yo comía un montón y que lo que comía se me iba para las piernas", contó la correntina.

Romina y Coti.jpg

"¿Te dijo eso?", le consultó Estefi Estefi sorprendida porque eso no había salido al aire en Telefe. Y ahí Coti amplió: "Sí, decía 'mirá las piernas que tiene'. Yo estaba en la pieza con los ojos cerrados y se ve que ella pensó que yo estaba durmiendo".

Y luego, la correntina comentó: "No lo pasaron (al aire). Eso no es nada comparado a todo lo que dijo de mí. Se la cuida un montón. Lo que decía, me parece muy feo. A Camila también le dijo que come un montón. Tiene un problema con eso".