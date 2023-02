El repudiable comentario que hizo Romina de Gran Hermano 2022 sobre una de sus hijas

Fabián Herrera le reveló que las menores de edad no lograron entrar al domicilio por ser menores de edad y que la producción lo terminó llamando a él por ser la única opción.

Y mientras charlaba con su sobrino, Romina le preguntó sobre el físico de su hija del medio y fue fuertemente criticada en la red: “¿Y Nina? Está igual que Feli, dicen. ¿Muy gorda? ¿Sigue muy gorda?”. El joven, intentando responder con educación, le aseguró que "está igual que siempre". Entonces Romina sentenció: "Gorda”.

Una de las tantas en reaccionar ante el despectivo comentario fue la periodista de Intrusos, Maite Peñoñori. "La obsesión que tiene Romina con los cuerpos todo el tiempo es tremenda", señaló haciendo referencia a que no es la primera vez que la jugadora se refiere al físico de otra persona en esos términos.

"No podés ser así con tus propias hijas. Gordofobica al palo Romina. Estás hablando de tus hijas nena, pobres nenas van a crecer acomplejadas gracias a la traumada de su madre", "·estoy segurísima q 9 de cada 10 personas en argentina crecieron con 1 o + familiares como ella. los traumitas no caen de la nada", "Lamento haber sentido empatía por esta pelotuda ayer. Menos mal que no entraron las hijas por que seguramente le iba a decir "Ay hija estas re gorda", "Por dios que manera de pasar traumas a tus hijas. Que mujer nefasta", fueron tan solo algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter, donde la etiqueta "gorda" se convirtió en tendencia.

Gran Hermano 2022: la dura advertencia a Romina por trasgredir las reglas del juego

El lunes por la noche, los participantes de Gran Hermano 2022 recibieron una enorme sorpresa: sus familiares ingresaron a la casa para quedarse una semana junto a ellos.

Romina Uhrig esperaba poder ver a sus hijas. Sin embargo, la ex diputada se llevó una desilusión porque no las dejaron entrar y, en su lugar, lo hizo su sobrino, Fabián Herrera.

La ex pareja de Walter Festa aprovechó la oportunidad para preguntarle por sus hijas y su familia. El joven le dio algo de información del exterior y la advertencia de Gran Hermano no se hizo esperar.

Feliz por saber cómo están sus seres queridos, Romina le contó a Julieta. "Me dijo que la familia se unió", le dijo la ex diputada a su mejor amiga dentro del juego. Enseguida, la voz de Gran hermano le llamó la atención: "Recuerden que está prohibido hablar del afuera".