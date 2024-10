Coti Romero contó la verdad sobre el momento de tensión en el bautismo de las hijas de Daniela Celis

De hecho, de acuerdo con la información que dio al periodista, Nacho y Coti estaban alejados del resto de los ex Gran Hermano que asistieron al bautismo: Julieta Poggio, Ariel Ansaldo, Alfa y Marcos Ginocchio.

Ante esta versión, en una nota con Guido Záffora en el back del Cantando 2024, la correntina desmintió a la panelista de Intrusos. "No la soporto... a esa señora. Las cosas que inventó. La pasamos increíble todos", disparó, señalando a Laura Ubfal.

"Todo estuvo bien. La única mala onda que hubo fue entre Ariel (Ansaldo) y Alfa porque no se soportan", agregó.

Al finalizar, Coti remarcó que tiene la mejor con Daniela y mostró una grabación que le compartió la mamá de Laia y Aimé. "Me mandó un video de las nenas jugando con el regalo que les llevamos", cerró.

Embed

Nacho Castañares blanqueó qué pasó con Coti Romero en el bautismo de las hijas de Daniela Celis

El fin de semana, Thiago Medina y Daniela Celis celebraron el bautismo de sus hijas, Laia y Aimé, junto a sus seres queridos, amigos y familiares.

En el evento estuvieron varios ex participantes de Gran Hermano: Alfa, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares -padrinos de las niñas-, que fue con su novia, Coti Romero.

Embed

Según trascendió, la correntina fue para acompañar a su pareja, pero no habría recibido una invitación oficial de parte de la madre de las gemelas, Daniela Celis, que sí se encargó de hacer partícipe del bautismo a Rodo, el papá de Nacho.

Incluso, se comentó que Coti y Nacho estuvieron alejados del resto de los ex GH porque el clima se cortaba con un cuchillo.

En El ejército de LAM (Bondi), Fede Bongiorno compartió al aire un audio de Nacho, donde contó cómo fue el bautismo.

"Es todo mentira lo que están diciendo. Fue un día hermoso. Lo pasamos entre amigos y familia", aclaró.

En el final del audio, Nacho remarcó que no existió pelea alguna entre los ex integrantes del reality de Telefe. "Fue todo muy lindo. La ceremonia fue hermosa. No hubo ninguna discusión. Todo lo que dicen es cualquier cosa. Salió todo divino", sentenció.