Coti Romero denunció que fue víctima de una terrible estafa: "Me deben muchísima plata"

Sin embargo, luego la contactó para volver a trabajar pero ahí las cosas cambiaron y nunca les pagó. "Nosotros obviamente confiamos y, les recalco, no es a mí a la única persona que cag…, se lo hizo a un montón de gente y a todos les dice cosas distintas para que tengan lástima, porque él utiliza el recurso de la lástima”, expresó.

"En un momento dice que el no era el de la foto. Ya estaba pensando que si yo lo escrachaba...¿Qué clase de persona? Gracias a Dios, yo no necesito esa plata en sí, no es de vida o muerte digamos, pero es mi laburo, o sea imagínense. De igual manera aun así me dolía mucho más por Carlita, porque esa plata que la habíamos ganado también era parte de ella, porque claramente lo trabajamos así por comisión”, remarcó.

Por el momento, Coti aseguró que la situación quedó sin resolver luego de tres meses y planteó: "A mi me deben muchísima plata. En un momento yo dije 'que el karma se encargue', porque se que va a suceder. Pero después pensé que no lo voy a dejar así porque no puede andar cagando a otras personas por ahí".

La profunda reflexión de Coti Romero al hablar de la crisis con Nacho Castañares: "Lo llamé y le pedí..."

Coti Romero y Nacho Castañares atravesaron por una crisis pasajera. La correntina había decidido distanciarse, pero tuvieron una charla profunda, los problemas quedaron atrás y finalmente volvieron.

En su visita a Ariel en su salsa (Telefe), la ex Gran Hermano le dio una nota al periodista Nico Peralta y contó cómo fueron las cosas: "Fue una crisis mía, personal. Me había ido a Corrientes, estaba medio cargada y estresada con un montón de cosas y por lo general me pasa que me estreso y me pongo mal. No quería agarrármela con Nacho, entonces le pedí una pausa".

"Le dije: ´Estamos lejos, no lo podemos solucionar por teléfono, tomémonos una pausa y hablemos en persona. De impulsiva que soy, borré las fotos con él de Instagram y fue horrible. La crisis por suerte duró cuatro días y volvimos súper bien. Ni siquiera había regresado a Buenos Aires cuando lo llamé y le pedí perdón por mi forma de actuar", siguió.

Después de la tormenta, Coti y Nacho llegaron a un entendimiento y decidieron retomar su relación. "Lo pudimos charlar bien con Nacho, nos pusimos de acuerdo y cuando volvimos, fue hermoso", completó.

Por último, la correntina adelantó que se prepara para celebrar su historia de amor con el chico de Almagro. "Este viernes vamos a celebrar San Valentín juntos, con todo. Voy a ponerme a cocinar", precisó.