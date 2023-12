Coti Romero dio detalles de su nuevo romance en el Bailando 2023: "Nos estamos conociendo"

Coti Romero y su nuevo romance

En lo que siguió de la charla no quiso revelar si hubo un beso o no y se excusó: “No somos novios, nos estamos conociendo. Pero no voy a decir nada porque siempre que cuento las cosas se caen, van para atrás”.

Sin embargó, admitió que conoció su departamento y detalló que el joven es de Luján pero que actualmente vive en el barrio de Palermo. “A la mamá la empecé a seguir en Instagram porque me había seguido y subió historias nuestras”, sumó.

El repudiable comentario de Coti Romero contra un seguidor: "Seguramente es un p..."

En un vivo en las redes sociales, la ex Gran Hermano Coti Romero explotó indignada y lanzó un comentario repudiable contra un seguidor, que le dejó un comentario que no fue de su agrado.

"Es un idiota que me vive tirando mier...", exclamó, molesta con lo que lo que estaba leyendo. "Seguramente es un put... que le tiene ganas a Alexis (Quiroga)", siguió.

La correntina no ocultó su enfado y continuó con su descargo. "Yo no banco a los trolos que quieren competir contras las mujeres. No los banco. No sos una mujer, así que dejá de romper las pelot...", completó.

El video de ese momento de furia de Coti no tardó en hacerse viral en las redes sociales. "Es tan nefasta", "Insoportable Coti, ayer en el Bailando también", "Después sube historias diciendo que apoyo a la comunidad", "Tiene un temita con los homosexuales", fueron algunos de los comentarios que recibió.