Coti Romero expuso a Marcos Ginocchio tras su romántico beso: "Niega todo él"

"Así arrancamos", dijo Kusnetzoff. "No me gusta igual 'te lo chapaste', porque somos dos personas", lo corrigió la participante del Bailando 2023 (América TV).

"Bueno es verdad, se chaparon. Si viene él le voy a poder decir 'te chapaste', es depende con quien estoy hablando", le respondió el periodista dándole la razón a la rubia.

Ahí, la ex Gran Hermano sostuvo:"Pero él va a decir que no. Niega todo él". Resulta que Coti había contado en El streaming del Bailando que se había besado con el salteño, sin embargo, él lo desmintió en un vivo de Instagram.

El repudiable comentario de Coti Romero contra un seguidor: "Seguramente es un p..."

En un vivo en las redes sociales, la ex Gran Hermano Coti Romero explotó indignada y lanzó un comentario repudiable contra un seguidor, que le dejó un comentario que no fue de su agrado.

"Es un idiota que me vive tirando mier...", exclamó, molesta con lo que lo que estaba leyendo. "Seguramente es un put... que le tiene ganas a Alexis (Quiroga)", siguió.

La correntina no ocultó su enfado y continuó con su descargo. "Yo no banco a los trolos que quieren competir contras las mujeres. No los banco. No sos una mujer, así que dejá de romper las pelot...", completó.

El video de ese momento de furia de Coti no tardó en hacerse viral en las redes sociales. "Es tan nefasta", "Insoportable Coti, ayer en el Bailando también", "Después sube historias diciendo que apoyo a la comunidad", "Tiene un temita con los homosexuales", fueron algunos de los comentarios que recibió.