Coti Romero, llorando, confirmó la dolorosa noticia sobre El Conejo Quiroga

“Ya sé que hay mucha gente que no quiere que se hable pero creo que es importante. Bueno hay mucha gente que no sabía nada y que siempre opinaba. Espero que con esto aprendan un poco a no opinar, pero para ningún lado”, dijo Coti Romero.

Y continuó visiblemente movilizada: “A pesar de todo, el amor no se termina de un día para el otro. Es muy feo, es muy triste y es muy doloroso saber algunas cosas, cuando uno piensa que no es así. y dice ‘No, no, no’. Pero es importante abrir los ojos”.

“Sé igual que aun así es muy buena persona y no le deseo el mal. De hecho, lo quiero ver triunfar siempre y lo mejor para él”, remarcó Coti.

“Creo que todos cometemos errores. Yo también cometí errores y los voy a seguir cometiendo seguramente. Es importante que se pueda reconocer eso. Nadie se merece que lo heteen. Gracias a todas las cosas que pasé este tiempo me di cuenta de un montón de cosas, estoy aprendiendo”, cerró envuelta en lágrimas.

El romántico intercambio de Coti Romero y El Conejo en la pista del Bailando 2023

Coti Romero debutó como participante en la pista del Bailando 2023, América Tv, y tuvo un inesperado cara a cara con su ex pareja Alexis El Conejo Quiroga.

Ambos se conocieron en la casa de Gran Hermano 2022, Telefe, y comenzaron un apasionado romance que terminó hace casi tres meses. Sin embargo, el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli los volvió a unir y se encendieron las alarmas de una posible reconciliación.

Todo comenzó cuando el conductor le recordó a Coti su extraña actitud el día que Alexis hizo su performance en el programa, y fue entonces que la joven decidió sincerarse sobre sus sentimientos.

"La verdad es que yo lo amo con todo mi ser pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces ahí sale esa coraza mía de que no me importa nada y en realidad soy una bola de sentimientos", confesó la correntina.

Acto seguido, Tinelli quiso indagar en la opinión del Cone, que se encontraba como invitado en el streaming del Bailando y el mismo aseguró que no quería hablar para no poner nerviosa a su ex novia.

"Quiero que disfrute la noche", afirmó. De todas formas, mostró una rosa desde la cabina del estudio y expresó: "Había traído esta flor, que me recorrí medio Palermo para encontrar la más linda, pero no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche".