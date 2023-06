Coti Romero mostró la cena romántica que le preparó a El Cone y un detalle sorprendió a todos

“¿Esto es casero?”, quiso saber el cordobés sobre la pizza. “Inventado por mí”, respondió la correntina, contenta con su 'invento' culinario. Al final del video, Alexis le dio un abrazo a la joven en agradecimiento por el dulce gesto.

La cena romántica no fue lo único que sorprendió a los seguidores de la pareja. Fue la primera vez que los ex hermanitos mostraron abiertamente, en un video, el monoambiente donde vive Coti.

El drástico pronóstico de Yanina Latorre para el futuro de la relación de Coti Romero y el Conejo

Se viene el Bailando 2023 por América TV, y el certamen de baile ya va tomando forma. El jurado estará integrado por Ángel De Brito, Marcelo Polino, Moria Casán y Pampita. Y algunos de los participantes que ya están confirmados son Juli Castro, Camila Homs, Lourdes Sánchez, Anabel Sánchez, El Tirri, Cande Tinelli, Kennys Palacios, Coki Ramírez y cuatro ex Gran Hermano.

Además de Alfa y Tomás Holder, están confirmados de Gran Hermano 2022 Coti Romero y Alexis el 'Cone' Quiroga. Sin embargo, la parejita no bailará junta, algo que ellos habían pedido especialmente. Coti bailará con Maxi Diorio, bailarín que ya ha participado en varias ediciones del ciclo.

Romero, al celebrar la noticia, fur criticada por sus seguidores por haber aceptado bailar sin el 'Cone'. "¿Y cómo no le voy a dar like? Si es mi sueño. Yo pedí estar con él pero no se puede. Igual, si no se alegran por mí, por algo es", respondió la ex hermanita.

Coti Romero tuit Bailando.jpg

En su programa radial Yanina 1079, Yanina Latorre opinó sobre los novios. "Ahí va a haber quilombo porque son dos chicos jóvenes. A ella le pusieron a Maxi Diorio que es divino, que siempre está jodiendo con el pitito, el elefantito, que la tiene grande... Obviamente van a terminar mal", lanzó la panelista de LAM.

"Y al Conejo le van a poner una bomba y seguramente a ella le dé celos. Es lo que hablamos con Diego (Latorre), nosotros somos gente grande. A ver, ya se sabe que el tipo me agarraba, me revoleaba. En el momento del baile, te agarran cualquier cosa, lo que venga. El bailarín y la bailarina, no tienen pudor, están acostumbrados por su laburo. Una nena de 20 años que ve al novio refregarse con en el reggeatón y el otro que la ve refregarse con Maxi Diorio... Ahí terminan separados y agarrados a los pelos", aseguró Yanina.