Coti Romero reveló si tendría una relación abierta con Nacho Castañares: "Lo hablamos"

Así las cosas, luego de un divertido video que envió Nacho al programa para saludar a su novia, llegó la pregunta acerca de tener una relación abierta. Como era de esperarse, Coti se mostró totalmente negada a esa opción.

Nacho Castañares y Coti Romero

“Si querés estar con alguien más, bueno, te dejo vía libre pero yo no voy a estar más con vos", aseguró dejando en claro que en ese caso preferiría ponerle punto final a la relación.

Por último, hizo una inesperada confesión acerca del tema y contó la charla que tuvo con Nacho al respecto. “Justamente ayer lo hablábamos y me reía. Le dije que si él alguna vez lo pensaba y me dijo que no, tampoco. Espero…”, comentó.

En las últimas horas Nacho Castañares se animó a contar en su programa de streaming, Fuera de Joda (Telefe), el peligroso momento que tuvo que afrontar junto a Coti Romero en la ruta cuando se dirigían a una fiesta de cumpleaños.

“El viernes quiero prender el aire del auto en frío y me salía caliente, y me pareció raro pero pensé que era porque hizo mucho calor", comenzó contando el ex hermanito, que reconoció que la situación lo puso de malhumor.

Sin embargo, las cosas se pusieron peor cuando emprendieron la vuelta de la fiesta en la madrugada. “Subimos al auto, todo bárbaro, subo a Acceso Norte, hago 100-200 metros y el auto se apaga completamente andando. Volante bloqueado, no lo podía prender", contó.

"Llamo a uno de mis amigos que siempre tiene lo cables y le pido que vuelva. Me pasan los cables, yo lo tenia prendido, banco, y cuando voy a salir, se me apaga de vuelta", siguió.

Además, destacó que el auto se encontraba en una zona muy peligrosa ya que dicha parte del tramo no tenía banquina y con la lluvia para los otros autos no resultaba fácil distinguirlo.

“Los chicos empiezan a empujar pero yo no podía frenar porque el auto es automático y no podía frenar, saco la mano para que frenen, el volante estaba bloqueado y el auto hizo así contra la baranda", recordó imitando el ruido de un choque.

Finalmente aseguró que logró tomarse la situación con humor, y que le agradeció a sus amigos por la ayuda del momento. “Lo re valoré de los chicos porque yo estaba re caliente. Coti llamó a la grúa y en media hora vino, no se quiso ir con las amigas", confesó.