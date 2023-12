Coti Romero se peleó a muerte con Martín Salwe en el Bailando 2023: "Voy a terminar presa si me das consejos"

Ahora, en la pista de baile, Martín le preguntó a Coti: "Perdón, porque hablaste un montonazo ¿con qué me quedó? Me perdí". "Con tus inventos", le respondió la correntina. "Porque pasaste de Nenu (López), chat, Milett (Figueroa), amiga, bar, va a caer, previa", siguió Salwe. "Con tus abogados", le retrucó Coti. "Sí, abogado tengo", le confirmó Martín.

"Lo único que te digo de corazón, calculo que otra persona te va a dar este consejo, pensá antes de hacer las cosas", expresó Salwe. "No me des consejos, porque voy a terminar presa si me das consejos", disparó Romero.

"Vos dijiste en un medio: 'voy a contar en la pista todo lo que sé de Martín'. Te escucha el país", dijo Salwe. Ahí, Tinelli se rió de sus dichos y lo comparó con Sergio Massa en el último debate presidencial.

"A vos que te burlás de las mujeres, de los homosexuales, que le decís tragasables a los gays", lanzó Coti. El conductor quiso intervenir y Salwe le dijo: "Dejá que hable".

"Mi consejo es: lo que estás haciendo ahora es un error. Porque, desde el impulso, vos como comunicadora en un medio público tenés que tener un poco más de consciencia con las palabras. Lo que recién hiciste es un error, es una injuria, es un perjurio. Tenés que tener más responsabilidad con las palabras", le aconsejó. "¡Uh! Haz lo que yo digo y no lo que yo hago", le respondió Coti.

Hacia el final de la picante pelea, Salwe le volvió a sugerir: "No sos superpoderosa, no sos una mujer recontra empoderada por decir boludeces, por tirar cosas, es re peligroso, dañás muchas imágenes, tranqui. Te recomiendo que respires antes de hablar".

Coti Romero es una de las participantes más picantes del Bailando 2023 (América) y eso le costó unos cuantos enemigos dentro del certamen. Bajo este contexto, uno de sus últimos enfrentamientos fue con Martín Salwe, a quien le adjudicó una fuerte acusación.

Todo comenzó cuando Martin deslizó en el streaming de Intrusos que el supuesto romance de Coti y su bailarín era para generar polémica ya que “se está quedando sin previa”. A raíz de eso, fiel a su estilo la correntina no puedo evitar recoger el guante y salir al cruce.

“Dijo que yo invento cosas para que hablen de mi y es lo peor que puedo haber dicho porque yo sé muchas cosas de él. No estoy enojada pero si harta. Para vos Martín, espero que te la banques porque te voy a decir un montón de cosas. No tengo que inventar cosas y si hago polémica o no discúlpame pero es mi show”, sentenció en una nota con Intrusos (América).

Y disparó: “En cambio vos, no te invitas solito las cosas, te las tiene que invitar alguien más porque ni siquiera para eso servís. Nosotros le invitamos el romance, ahora se dio, que lindo, pero nos tiene que agradecer. Imagínate la buena onda que había que lo estábamos ahí bancando con remeras de él diciendo no soy gato, una feroz mentira, y ahora viene a decir esto de m”.

Finalmente confesó cómo habría surgido el romance con Nenu López y sin pelos en la lengua aseguró: "Nosotros lo tuvimos que inventar, La tía Sebi, porque no me llevo el crédito de nada. El le dijo' dame una mano Sebi porque se que hacer'. Milett lo estaba comiendo, no existía. Hoy es real, pero que nos de las gracias, tiene que venir a arrodillarse”.