El comprometedor chat de Nenu López que demostraría su mentira con Martin Salwe

Y si bien los chicos se muestran muy cariñosos frente a las cámaras, en las últimas horas se viralizaron escandalosos chats de Nenu donde ella misma daría a entender que el noviazgo es falso. En realidad, todo empezó por el cruce de Martín con Coti Romero en la pista, donde él la acusó de "inventar cosas para que hablen de ella". Pero la correntina no se quedó atrás y afirmó que su relación con la bailarina era una farsa.

Nenu López Martín Salwe en el Bailando con Tinelli.jpeg

Así las cosas, la cuenta de Twitter de LAM (América TV) compartió una captura de WhatsApp, en la que Nenu López alerta a alguien sobre la realidad de su vínculo con el locutor. “Y escuchá, Mariano de la Canal o Salwe van a armar amorío conmigo porque el chabón no tiene previa”, puede leerse en el mensaje de la bailarina.

Al tiempo que agrega: “Te aviso porque van a decir que chapamos, pero nada que ver. Y en mis historias, Mariano dice que me vio con alguien”. En tanto, la persona con la intercambia los mensajes le responde: “Está bien que me lo digas, me gusta tenerlo en cuenta para poder cambiarlo. Tranquila, es tu trabajo”.

TW LAM - Salwe Nenu estrategia.jpeg

La fuerte acusación de Coti Romero contra Martín Salwe: "Espero que te la banques"

Coti Romero es una de las participantes más picantes del Bailando 2023 (América) y eso le costó unos cuantos enemigos dentro del certamen. Bajo este contexto, uno de sus últimos enfrentamientos fue con Martín Salwe, a quien le adjudicó una fuerte acusación.

Todo comenzó cuando Martin deslizó en el streaming de Intrusos que el supuesto romance de Coti y su bailarín era para generar polémica ya que “se está quedando sin previa”. A raíz de eso, fiel a su estilo la correntina no puedo evitar recoger el guante y salir al cruce.

Embed

“Dijo que yo invento cosas para que hablen de mi y es lo peor que pudo haber dicho porque yo sé muchas cosas de él. No estoy enojada pero sí harta. Para vos Martín, espero que te la banques porque te voy a decir un montón de cosas. No tengo que inventar cosas y si hago polémica o no discúlpame pero es mi show”, sentenció en una nota con Intrusos (América).

Y disparó: “En cambio vos, no te inventás solito las cosas, te las tiene que inventar alguien más porque ni siquiera para eso servís. Nosotros le inventamos el romance. Ahora se dio, qué lindo, pero nos tiene que agradecer. Imagínate la buena onda que había que lo estábamos ahí bancando con remeras de él diciendo no soy gato, una feroz mentira, y ahora viene a decir esto de mi”.

Finalmente confesó cómo habría surgido el romance con Nenu López y sin pelos en la lengua aseguró: "Nosotros lo tuvimos que inventar, La tía Sebi, porque no me llevo el crédito de nada. Él le dijo' dame una mano Sebi porque se que hacer'. Milett lo estaba comiendo, no existía. Hoy es real, pero que nos de las gracias, tiene que venir a arrodillarse”.