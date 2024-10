Coti Romero se quebró en el Cantando 2024 y habló de la fuerte crisis que está atravesando

Entre lágrimas, Coti expresó: "Sí, ando teniendo unos días medio difíciles. No lo hablo con mucha gente. Me cuesta un poco hablar. Y a veces me lo guardo. Trato de estar siempre al 100 por ciento porque tengo muchas cosas que hacer y también hay muchas cosas que dependen de mí, a veces me doy cuenta de no puedo y caigo".

"Todas estas cosas, cantar, bailar, dibujar, todo lo que sea arte me ayuda mucho", afirmó. Ahí, el conductor Fer Dente, quien está reemplazando momentáneamente a Florencia Peña, le consultó: "¿Qué te está pasando, Coti? Sos muy chica vos, tenés 22 años, uno se olvida, es mucha responsabilidad, es muy exposición en muy poco tiempo".

"Son cosas que las estoy tratando también, pero a veces son un poco difíciles cuando uno está con unos días medio bajón. Yo soy muy creyente también y siempre rezo. Creo en Dios y me aferro a eso. Yo estoy re orgullosa del equipo que tengo, pero a veces digo 'y si no puedo, y si le fallo a mi equipo'. Yo sé que ellos no lo van a ver así, pero tengo ese peso encima, esa autopresión que me pongo. Pero estar acá y que salga todo bien me hace feliz", cerró la joven.

Tenso cara cara en vivo entre Nacho Castañares y El Cone: la abrupta reacción de Coti Romero

Este miércoles, Nacho Castañares y El Cone protagonizaron un ida y vuelta al aire en Nuevas tardes, el programa de Denise Dumas en la Tv Pública.

La charla fue en buenos términos y los chicos intentaron llegar a un entendimiento. Sin embargo, todo explotó cuando apareció Coti Romero y disparó contra su ex.

"Para mí está todo más que bien. Las diferencias quedaron a un costado. Está todo perfecto", afirmó Nacho. "Siempre estuvo todo bien. A lo mejor somos personas distintas, con distintos códigos, con distintas formas de enfrentar las cosas", aseguró El Cone.

Nacho remarcó que no siente haber traicionado al cordobés. "Yo no me metí con la novia del Cone. Yo empecé a salir con Coti cuando ella estaba soltera", enfatizó y sumó: "Nunca fuimos mejores amigos. Laburamos juntos y nos veíamos seguido".

El Cone, en tanto, señaló que pensó que había una estrecha amistad entre ellos, pero reconoció que - tal vez - se equivocó en pensar eso: "Yo no dije que cenábamos todas las noches juntos, pero nos veíamos, salíamos y tuvimos conversaciones privadas. Yo sé cosas tuya y vos cosas mías. Aclaro porque sino queda como que yo soy un mentiroso. Puede que yo haya interpretado mal las cosas. Pensé que había una amistad que evidentemente no existía".

En ese instante, Coti irrumpió y cruzó a su ex. "Estaba escuchando y no me gusta que lo ataquen a Nacho. Yo lo escuché al Cone un montón de veces bardeando a Nacho por privado. Me parece un montón que venga y diga: 'vos sabías cosas mías'. Quiero que se cierren bocas que no tienen por qué estar opinando. Él mismo dijo que no lo consideraba amigo a Nacho", exclamó.

Lejos de querer polemizar con la correntina, Alexis reiteró que las cosas están bien con Nacho y quiere dar vuelta la página. "Lo que tengo para hablar, lo hago con Nacho. Yo no tengo nada que hablar con ella. Ella es simplemente mie x pareja", sentenció.