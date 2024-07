Coti Romero y Nacho Castañares dieron detalles de su romance con un firme mensaje a La Tora

"Es hermoso e increíble verlo como espectador. Creo que Bauti fue creciendo mucho en el juego y se convirtió en ganador porque la gente lo eligió, así que es recontra válido", indicó Nacho sobre Bautista Mascia, ganador de GH.

"Yo también quería que gane él, me gusta mucho el juego así que banqué eso", agregó Coti Romero.

Sobre el inicio del romance, Coti dejó en claro: "Nunca hubo idas y vueltas, era más de la gente que suponía o así lo quería, pero no ha habido desde después de salir de la casa hasta esta vez".

"Al principio no nos mostrábamos pero porque nos estábamos conociendo. Ahora creo que no hay nada que ocultar y es esto que estamos mostrando, contentos", afirmó Nacho, quien venía de separarse de su ex compañera en GH, La Tora.

Sobre qué enamoró el uno del otro, Coti comentó: "Me encanta como es, muy compañera y divertida, conocí otra faceta de Coti que no conocía y me encantó".

Por su parte, Nacho destacó: "Siempre me llamó la atención y es una persona re madura y re buena, es muy inteligente emocionalmente y me acompaña mucho".

La romántica confesión de Nacho Castañares sobre su relación con Coti Romero: "Me enamoré"

El ex Gran Hermano Nacho Castañares habló este jueves en LAM, América Tv, de su noviazgo con Coti Romero y aseguró que está enamorado.

"Me dijo Coti que se enamoró de vos", le comentó el cronista Alejandro Castelo a Castañares. “Yo también me enamoré, conocí a otra persona que no había conocido en la casa", se sinceró el ex participante.

"Nosotros adentro teníamos una linda relación, nos hemos peleado, pero conocernos afuera es otra cosa. Estoy muy contento y me gusta mucho”, detalló.

Y agregó sobre cómo se fue dando su vínculo: “Nosotros no sabíamos que iba a pasar, si íbamos a querer seguir con esto y simplemente decidimos mostrarnos porque no había nada que ocultar”.

Por último, sobre los comentarios de su expareja, Lucila La Tora Villar, opinó: “No sé qué fama, es un dicho, no sé de qué habla, yo tampoco las entendí, está todo bien y entiendo todo, pero somos expareja, yo corté con ella hace más de un año, no es que yo antes había presentado tres novias o Coti dos novios, solo que se dio que estamos juntos y ya”.