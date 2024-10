Cristian U enfurecido ante el relato del Conejo Quiroga por un video con su ex: "Caradura"

Lo cierto es que el Conejo salió al aire vía telefónica y aclaró que él está saliendo con Martina y que no tiene ningún vínculo con la ex de Cristian, a quien contó que solo vio dos veces en grupo.

"Un video de un after que veníamos de un cumple. No sé por qué tanto escándalo, me la crucé a la chica ahí. Y sale un video que yo estoy al lado de la ex de Cristian U que sinceramente no sabía que era su ex. Me la he cruzado una vez en la fiesta del Bailando, que me la presentó un amigo en común que tengo, y no le di bola a nadie", se defendió el Conejo Quiroga.

"Y después la volví a cruzar en el cumple este. No hubo tuki", aclaró el cordobés ex Gran Hermano 2022. A lo que Cristian U reaccionó furioso: "Cuando el relato es malo vas en cana".

El Conejo volvió a reiterar que no está conociendo a la ex de Cristian: "Yo tengo lo mío y estoy bien. No soy amigo de Cristian, no salgo a comer ni de joda con él".

"Es un caradura este, ya me está haciendo calentar. Es un mentiroso, no lo quiero ni ver. Nacho tampoco era amigo", lanzó picante el ex GH. "Estoy con una persona y perfectamente bien, no estoy saliendo con nadie", concluyó el Conejo.

el cone con daiana la ex de cristian u.jpg

El nuevo amor del Conejo Quiroga tras la escandalosa separación de Coti Romero: viaje y besos en un boliche

A un año de separarse de Coti Romero en medio de un gran escándalo tras el amor que nació en la casa de Gran Hermano 2022, Alexis Quiroga, el Conejo, encontró nuevamente el amor.

Fue en el ciclo El ejército de LAM por el streaming Bondi donde se dio la información de quien es la joven influencer cordobesa, de nombre Martina, quien conquistó al ex GH hace un tiempo.

"Romance confirmado. El conejo se da lugar para un nuevo amor #LAM", se indicó en la cuenta oficial de X oficial del ciclo que conduce Ángel de Brito por América Tv.

A modo enigmático, Pepe Ochoa dio detalles del nuevo amor del Cone: "Él es cordobés, es el Conejo Quiroga quien se está dando una chance nueva en el amor con Martina Arrascaeta, una influencer también de Córdoba".

Y dio más detalles de la joven nueva novia del Conejo: "Tiene 22 años y el Conejo la conoció cuando fue de gira con la obra de teatro a Córdoba. Están empezando una relación, arrancaron hace un mes y pico y se los vio dos veces a los besos en INK".

La joven a poco de iniciar el romance con el ex de Coti Romero, la cordobesa que cuenta con más de 5 mil seguidores en Instagram, ya viajó a Buenos Aires para estar junto a él y la relación marcha de la mejor manera.