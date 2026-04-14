Débora Plager y Cristina Pérez se refirieron a las versiones de mala onda entre ambas: "Es una..."

En ese contexto, siempre según su versión, la periodista no habría tomado bien la decisión del canal. “Está furiosa con las autoridades y llega casi todos los días tarde a propósito. Débora Plager, que está en el programa anterior, se cansó de que les pidan que estiren. El viernes pasado llegó al límite de la paciencia porque su colega apareció en el estudio 17 minutos después de su horario”, agregó.

Ante estas versiones, este portal habló con ambas protagonistas para aclarar la situación. “¡Adoro a Débora! Es una gran compañera y una excelente periodista. Mi programa arranca 18:15. Llego siempre puntual”, aseguró Cristina Pérez.

Por su parte, Débora Plager fue tajante al desmentir cualquier tipo de interna: “No es cierto. No hay ninguna interna”.

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Qué le confesó el papá de Cristina Pérez cuando conoció a Luis Petri

Cristina Pérez sorprendió al compartir una historia íntima y desconocida sobre su papá Enrique, justo en el momento en que recordaba cómo fue la primera vez que él conoció a Luis Petri, su actual marido.

La periodista reveló este dato familiar durante una charla con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), donde se abrió para hablar de su entorno más cercano.

"Nunca le caían bien (sus parejas al padre) pero Luis le cayó bien, tipo lo adoptó", contó Pérez. En ese mismo relato, agregó que junto a Petri se habían hecho un tatuaje cuando se casaron, tras iniciar su relación en 2021.

Lo que vino después fue un recuerdo que ella desconocía por completo: Enrique le confesó que en su juventud había tenido una novia en San Martín, Mendoza, y que con ella también se había tatuado, algo muy poco habitual en aquella época.

"Cuando le mostramos que nos habíamos hecho un tatuaje me contó algo que yo no sabía y me voló la cabeza: que la primera novia de mi papá había sido de San Martín, Mendoza, de donde es Luis, y que se había hecho un tatuaje con el nombre", relató la periodista.

El recuerdo se volvió aún más llamativo cuando Pérez agregó: "Papá falleció hace un año pero se hizo ese tatuaje. Mi mamá afortunadamente nunca lo supo, ¿te imaginas? Se había tatuado el nombre". Pergolini reaccionó sorprendido: "En esa época no se tatuaban".

Con emoción, Cristina evocó la figura de su padre, fallecido en mayo de 2024, y destacó cuánto lo marcó en su vida: "Mi papá era especial a él le saqué construir castillos en el aire y toda esa historia de ser creativa, eso lo traje de papá. Pero realmente fue muy gracioso".