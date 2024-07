Cuándo se grabó Survivor Expedición Robinson con Marley

En las últimas horas, un video que se viralizó puso en duda este dato debido a un detalle que se le escapó a los responsables de la edición.

Pero ocurre que Capurganá no es una isla sino una localidad costera ubicada muy cerca de la frontera de Colombia con Panamá, y eso quedó al descubierto cuando un automóvil pasó a espaldas de Marley durante una charla que el conductor tuvo con los participantes.

El detalle, si bien es muy pequeño, no escapó al atento ojo de algunos espectadores que reprodujeron los dos segundos que dura el instante en un clip que recorrió las redes sociales, principalmente Twitter / X, dejando en duda la veracidad del reality.

Los usuarios de redes fueron terminantes a la hora de opinar. “¡Que observador! ¡No lo había visto! Solo me pregunte como aparecen impecables en el consejo tribal y donde vivía Marley”, escribió uno de los usuarios.

“Me encanta el programa por el simple hecho que dicen que están en una isla lejos de todo y por atrás pasan autos, motos y hasta gente caminando. Y la de cortes que debe tener”, agregó otro twittero.

“Estafen tranquilos a la gente, total nadie evoluciona… qué se van a dar cuenta. Manéjate como quieras campeón”, acotó otra televidente decepcionada. “La isla más concurrida de la historia. La adrenalina por el riesgo cruzar un sendero con tránsito en hora pico”, arrojó otro de los twitteros.

Embed

La angustia de Baltasar al ver que Martina lo rechazó en Survivor Expedición Robinson

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), el participante Baltasar López quedó devastado luego de que Martina Musillo lo rechazara. "Le doy asco", aseguró el joven dolido.

Durante una conversación con Mauro Guarnieri, Baltasar le contó: "Nunca me preguntó ni cómo estás". "Sí, yo veo que sos re atento con ella", le respondió el jugador más grande.

En la entrevista, Martina habló del 'shippeo' que hubo con Baltasar: "Se creó un shippeo, por así decirlo, entre nosotros dos, por ser los más chicos, por ser los dos rubiecitos, nos llevamos muy bien por tener la misma onda. Nosotros mismos jodíamos y todos la seguían y se sumaron al ship".

"No es mi tipo de hombre, me gusta más como un amigo. Y por ahí... él, los primeros días, se enganchó un poquito más, lo intuyo por cómo me habló. Pero yo le frené el carro", subrayó.

"A mí no me dio un pico, nada. Imaginate que prefirió contar cómo fue su primera vez con lujo de detalles que pararse y darme un pico. O sea, le doy asco", le comentó Baltasar a Mauro en el mar.

"Con Martina está todo bien, pero hasta ahí. Está cada uno en su mundo. Yo me mentalicé más en la competencia", dijo Baltasar a cámara.