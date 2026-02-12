La filosa reacción de Wanda Nara al oír a Maxi López hablar de “ex despechadas” en MasterChef 

El comentario quedó flotando en el aire apenas unos segundos, pero fueron suficientes para que la mayor de las Nara recogiera el guante. Sin perder la compostura y con una ironía que traspasó la pantalla, retrucó: “¿Eso te da miedo? Qué suerte que a vos no te pasó”. La sonrisa que acompañó sus palabras terminó de sellar el momento.

Maxi, entre risas y consciente del doble sentido que había tomado la charla, respondió en el mismo tono irónico: “No, claro, no me pasó a mí”.

El intercambio, breve pero explosivo, combinó humor, tensión y un pasado en común imposible de ignorar. Un cruce que dejó al público atento a cada gesto y que volvió a demostrar que, cuando se trata de ellos dos, cualquier frase puede convertirse en dinamita televisiva, así como también que todo enfrentamiento quedó atrás y hoy mantienen el más sano de los vínculos criando a sus tres hijos a la par.

Wanda Nara y Maxi López - captura MasterChef Celebrity

Qué son las almejas panopeas y cómo reaccionaron los participantes de MasterChef Celebrity al tener que cocinarlas

La gala de este miércoles de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo lejos de ser una más. El reality culinario vivió uno de los momentos más impactantes de la temporada cuando los famosos debieron enfrentarse a un ingrediente tan exótico como inquietante: panopeas gigantes, unas almejas de dimensiones descomunales y apariencia poco amigable que tenían que sacrificar y preparar si querían escaparle a los temidos delantales grises.

El desafío cayó como un balde de agua fría entre los participantes. La Joaqui, Maxi López, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Andy Chango quedaron completamente desconcertados al ver cómo estos moluscos no solo imponían por su tamaño, sino que además continuaban moviéndose y lanzando chorros de agua sobre las mesadas. La escena generó gritos, caras de asco y hasta intentos desesperados por zafar de la consigna. En medio del caos, Maxi llegó a negociar en tono de broma y prometió invitar a Wanda Nara a cenar con tal de no tener que tocarlas.

Apodadas también como almeja generosa o “trompa de elefante” por su particular morfología, las panopeas figuran entre los moluscos más grandes del Mar Argentino. No son un producto habitual en la cocina diaria y mucho menos suelen verse vivas, lo que potenció aún más el impacto en el estudio.

Frente al desconcierto generalizado, Damián Betular tomó cartas en el asunto y se acercó a varias estaciones para ayudar a los concursantes a iniciar la cocción, arrojándolas directamente en agua hirviendo. En ese contexto, explicó: “Esta almeja es el molusco más grande del Mar Argentino. Tiene varias denominaciones, como panopea trompa de elefante”, mientras los famosos alternaban entre la curiosidad y el espanto.

Donato De Santis, por su parte, intentó aportar calma desde lo técnico y detalló las posibilidades gastronómicas del producto: “Pueden comerla hervida, frita, al vapor, etc. Tiene mucha versatilidad y hay que limpiarla bien. Es parecido a cuando limpian un calamar. Su parte comestible es bastante y obviamente tienen que retirar su valva”.

Una de las más afectadas por la situación fue Evangelina Anderson, quien buscó serenarse apelando a un argumento racional. La modelo señaló que no le generaba tanto conflicto porque estos moluscos no tienen cerebro y no está comprobado que puedan experimentar dolor. Así, entre información culinaria y emociones a flor de piel, el programa sumó una escena que difícilmente pase desapercibida en esta edición.