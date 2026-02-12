La filosa reacción de Wanda Nara al oír a Maxi López hablar de "ex despechadas" en MasterChef
En medio de la competencia culinaria, la conductora reaccionó con una chicana que no pasó inadvertida tras los dichos de su exmarido. Mirá, el intercambio de Wanda Nara con Maxi López en MasterChef Celebrity que dio que hablar.
12 feb 2026, 08:44
La filosa reacción de Wanda Nara al oír a Maxi López hablar de “ex despechadas” en MasterChef
Una escena tan sorpresiva como cargada de picardía se robó todas las miradas en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando anoche Maxi López deslizó un comentario sobre “ex despechadas” y Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad para responderle con una ironía afiladísima.
Todo comenzó mientras el exfutbolista se encontraba concentrado en su preparación, donde la vedette de la noche fueron nada menos que las enormes almejas panopeas. En ese contexto, Wanda, fiel a su estilo provocador y en su rol dentro del reality de Telefe, lo pinchó en pleno desafío culinario: “Ah, bueno. Maxi, te veo muy asustado con la panopea. ¿Por qué?”, lanzó, dejando entrever una sonrisa cómplice.
Lejos de esquivar la pregunta, Maxi intentó mostrarse relajado y respondió sin vueltas: “No, ya pasó el miedo”. Pero la conductora no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácil y fue por más.
Embed
Con la excusa de la temática especial de la semana, Wanda redobló la apuesta y le puso picante al intercambio: “¿Qué es lo que te da miedo Maxi? Esta es la semana del terror y aprovecho a hacerte un multiple choice de preguntas”, anunció con tono insinuante, generando expectativa en el estudio. Fue entonces cuando el exfutbolista soltó una frase que encendió todas las alarmas y que, inevitablemente, dio que hablar: “Una ex despechada es terrible. No se lo recomiendo a nadie”.
El comentario quedó flotando en el aire apenas unos segundos, pero fueron suficientes para que la mayor de las Nara recogiera el guante. Sin perder la compostura y con una ironía que traspasó la pantalla, retrucó: “¿Eso te da miedo? Qué suerte que a vos no te pasó”. La sonrisa que acompañó sus palabras terminó de sellar el momento.
Maxi, entre risas y consciente del doble sentido que había tomado la charla, respondió en el mismo tono irónico: “No, claro, no me pasó a mí”.
El intercambio, breve pero explosivo, combinó humor, tensión y un pasado en común imposible de ignorar. Un cruce que dejó al público atento a cada gesto y que volvió a demostrar que, cuando se trata de ellos dos, cualquier frase puede convertirse en dinamita televisiva, así como también que todo enfrentamiento quedó atrás y hoy mantienen el más sano de los vínculos criando a sus tres hijos a la par.
Qué son las almejas panopeas y cómo reaccionaron los participantes de MasterChef Celebrity al tener que cocinarlas
La gala de este miércoles de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo lejos de ser una más. El reality culinario vivió uno de los momentos más impactantes de la temporada cuando los famosos debieron enfrentarse a un ingrediente tan exótico como inquietante: panopeas gigantes, unas almejas de dimensiones descomunales y apariencia poco amigable que tenían que sacrificar y preparar si querían escaparle a los temidos delantales grises.
El desafío cayó como un balde de agua fría entre los participantes. La Joaqui, Maxi López, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Andy Chango quedaron completamente desconcertados al ver cómo estos moluscos no solo imponían por su tamaño, sino que además continuaban moviéndose y lanzando chorros de agua sobre las mesadas. La escena generó gritos, caras de asco y hasta intentos desesperados por zafar de la consigna. En medio del caos, Maxi llegó a negociar en tono de broma y prometió invitar a Wanda Nara a cenar con tal de no tener que tocarlas.
Apodadas también como almeja generosa o “trompa de elefante” por su particular morfología, las panopeas figuran entre los moluscos más grandes del Mar Argentino. No son un producto habitual en la cocina diaria y mucho menos suelen verse vivas, lo que potenció aún más el impacto en el estudio.
Embed
Frente al desconcierto generalizado, Damián Betular tomó cartas en el asunto y se acercó a varias estaciones para ayudar a los concursantes a iniciar la cocción, arrojándolas directamente en agua hirviendo. En ese contexto, explicó: “Esta almeja es el molusco más grande del Mar Argentino. Tiene varias denominaciones, como panopea trompa de elefante”, mientras los famosos alternaban entre la curiosidad y el espanto.
Donato De Santis, por su parte, intentó aportar calma desde lo técnico y detalló las posibilidades gastronómicas del producto: “Pueden comerla hervida, frita, al vapor, etc. Tiene mucha versatilidad y hay que limpiarla bien. Es parecido a cuando limpian un calamar. Su parte comestible es bastante y obviamente tienen que retirar su valva”.
Una de las más afectadas por la situación fue Evangelina Anderson, quien buscó serenarse apelando a un argumento racional. La modelo señaló que no le generaba tanto conflicto porque estos moluscos no tienen cerebro y no está comprobado que puedan experimentar dolor. Así, entre información culinaria y emociones a flor de piel, el programa sumó una escena que difícilmente pase desapercibida en esta edición.