¡Se terminó! El verdadero motivo por el que bajaron a Maxi López de Olga: "Fue un..."

El final de Maxi López en OLGA venía gestándose desde hacía semanas. A mitad de enero comenzaron a sonar con fuerza los rumores de una salida inminente, impulsados por ciertas dificultades de adaptación. Desde el círculo cercano al programa señalaban que el ex jugador no terminaba de fluir con la dinámica del ciclo ni con el código del streaming. La frase que más se repetía era clara: “Lo ven muy perdido”.

En su momento, el propio Maxi López había intentado explicar su lugar dentro del programa y reconocía sus tropiezos. “Estoy empezando en esto y la verdad que si a veces me equivoco, pido perdón”, decía al ser consultado. Así como también había profundizado por ese nuevo desafío: “Es un formato nuevo para mí. Trato de adaptarme y llevar las cosas con naturalidad, sin faltarle el respeto a nadie, porque para mí es fundamental ser educado”.

Claudio “Turco” Husaín quedó envuelto en una situación inesperada durante las últimas horas a partir de una broma que realizó en pleno rodaje de MasterChef Celebrity (Telefe) y que terminó generando un clima de incomodidad entre varios de los participantes. Lo que para el exfutbolista era apenas una picardía sin demasiada importancia, para Maxi López fue motivo suficiente para manifestar su fastidio y marcar un límite, aunque sin llegar a enfrentarlo de manera directa.

Según se supo, el episodio tuvo su origen en una actitud reiterada de Husaín que no fue bien recibida por todos. Al parecer, el Turco había tomado como costumbre levantar los limpiaparabrisas de los autos de algunos de sus compañeros del reality, un gesto que inicialmente pudo haber pasado como una broma inofensiva, pero que con el correr de los días comenzó a generar malestar. Entre los afectados estuvo Maxi López, quien decidió no dejar pasar la situación y expresar su enojo.

El exdelantero optó por hacerlo a través del grupo de WhatsApp que comparten los participantes del certamen gastronómico. Allí envió un mensaje de audio en el que dejó en claro su disgusto y lanzó una advertencia que no tardó en circular entre los integrantes del programa. “Turco, otra vez me tocaste el limpiaparabrisas. Te veo de nuevo y te choco”, se lo escucha decir, en un tono que combinó molestia con una cuota de ironía.

Lejos de asumir la responsabilidad, Claudio Husaín eligió responder fiel a su estilo, con humor y desentendiéndose del reclamo. El exmediocampista negó haber sido el autor de la broma y buscó bajarle dramatismo al cruce. “Pero si yo no hice nada, me fui antes que todos. ¿Estás loco?”, contestó en el chat, provocando risas y comentarios entre el resto de los famosos.

La charla siguió sumando mensajes y una de las que no se quedó callada fue Evangelina Anderson, quien intervino sin filtro y apuntó directamente contra el Turco. “Turco, sos un chanta”, escribió la modelo, dejando en evidencia el nivel de confianza, camaradería y también chicana que reina entre los participantes del reality.

Fue la propia Evangelina quien más tarde decidió compartir la captura del intercambio en sus historias de Instagram. Junto a la imagen, sumó un comentario que terminó de reflejar el clima puertas adentro del programa. “No puedo más de la risa. Un grupo muy normal el nuestro”, escribió, acompañando la publicación con emojis y tomándose la situación con humor.

Así, una broma mínima terminó dejando al descubierto el costado más distendido pero también intenso de la convivencia en MasterChef Celebrity, donde las risas, los pases de factura y los cruces forman parte de la rutina diaria, incluso cuando las cámaras están apagadas.